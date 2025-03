Ayoub Gretaa remporte le prix d’interprétation au Love International Film Festival de Mons

L’acteur marocain Ayoub Gretaa a reçu le prix d’interprétation lors du Love International Film Festival (LIFF) de Mons, en Belgique, pour sa performance bouleversante dans le long-métrage La mer au loin, réalisé par Saïd Hamich Benlarbi. Ce film, produit par Barney Production (France), en coproduction avec MontFleuri Production (Maroc) et Tarantula (Belgique), a séduit le public et la critique par sa narration poignante et sa profonde humanité.

La mer au loin plonge dans les années 1990 et suit le parcours de Nour, un jeune clandestin marocain installé à Marseille, tiraillé entre espoirs, désillusions et rencontres marquantes. Son existence en marge de la société prend un tournant inattendu lorsqu’il croise la route d’un policier charismatique et de son épouse, des figures qui l’amènent à remettre en question ses rêves et son avenir.

Dans la peau de Nour, Ayoub Gretaa livre une interprétation intense et nuancée, donnant vie à un personnage profondément humain, marqué par l’amour, la quête de soi et les réalités sociales de l’exil.

Le film avait déjà été projeté en sélection spéciale lors de la Semaine de la Critique au festival de Cannes 2024 et en compétition internationale au festival du film de Marrakech. Il a également reçu plusieurs distinctions en 2024, dont le prix du public au festival international du film de Mannheim-Heidelberg en Allemagne, le prix du jury CampUS au festival international du film de Séville en Espagne.

Une consécration au LIFF de Mons

Créé en 1984, le Love International Film Festival (LIFF), anciennement festival international du film d’amour de Mons, met chaque année à l’honneur des films explorant les différentes facettes de l’amour. Pour son édition 2025, qui s’est tenue du 7 au 15 mars, le festival a célébré des œuvres inédites de cinéastes du monde entier.

Ayoub Gretaa, formé à l’Institut supérieur d’art dramatique du Maroc (ISADAC), s’était fait connaître du grand public à travers son rôle marquant de Hamid dans la série L’Maktoub, diffusée sur 2M pendant le ramadan en 2022 et 2023. Avec La mer au loin, son premier rôle principal au cinéma, il s’impose comme une figure montante du cinéma marocain et international.

Ce prix au LIFF de Mons vient ainsi consacrer une prestation magistrale, saluée pour sa justesse et son intensité émotionnelle, et marque une étape clé dans l’ascension de cet acteur talentueux.