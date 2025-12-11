Culture

Cinéma: «Avatar 3» inaugure la première salle IMAX à Rabat

L'IMAX fait son entrée à Rabat, au Megarama Arribat Center.

Rabat accueille sa toute première salle IMAX au Megarama Arribat Center, une avancée majeure pour l’offre cinéma dans la capitale. L’ouverture de cette salle de 150 places coïncide avec la sortie d’«Avatar: de feu et de cendres», offrant au public une belle immersion au cœur de l’univers de James Cameron.

Rabat accueille sa toute première salle IMAX. Installée au Megarama Arribat Center et dotée de 150 places, cette salle ultra-moderne marque une nouvelle étape dans l’expérience cinématographique proposée dans la capitale. «Plus qu’une séance, l’IMAX propose une véritable immersion sensorielle, pensée pour rapprocher le spectateur de l’histoire, des personnages et de la mise en scène», souligne une source de Megarama Maroc dans un communiqué.

Cette inauguration coïncide avec la sortie nationale de Avatar: de feu et de cendres, le très attendu troisième chapitre de la saga de James Cameron. Ce nouvel opus promet une immersion encore plus spectaculaire dans l’univers de Pandora, entre environnements inédits, avancées technologiques majeures dans les effets visuels et récit centré sur de nouveaux enjeux familiaux et tribaux. Projeté en IMAX, Avatar 3 offrira aux spectateurs rabatis une expérience sensorielle optimale, fidèle aux intentions visuelles et sonores du réalisateur.

Lire aussi : Megarama lance la «4D E-Motion», son directeur Cyril Audineau en parle

«Avec l’ouverture de cette salle, nous franchissons une nouvelle étape dans notre mission: offrir au public marocain le meilleur du cinéma mondial», affirme Cyril Audineau, Country Manager de Megarama Maroc. «Nous sommes fiers d’introduire dans la capitale une technologie qui transforme chaque projection en véritable voyage sensoriel. Et quel meilleur lancement qu’un film pensé pour être vécu en IMAX.»

Les séances IMAX sont proposées à partir de 100 dirhams, avec des horaires variables selon les films.

#Avatar#IMAX#Megarama Arribat Center#Cinéma#Rabat

