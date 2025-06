Le Festival du film pour enfants débarque dans les Megarama les 28 et 29 juin

À l’initiative du cinéma Megarama, la toute première édition du Festival du film pour enfants se tiendra les samedi 28 et dimanche 29 juin dans les multiplexes de Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès et Tanger.

Durant ce week-end festif, les enfants, accompagnés de leurs parents, pourront profiter de la projection d’une dizaine de films en rotation dans les sept salles dédiées de chaque complexe. Un tarif unique de 25 dirhams sera appliqué à tous, enfants comme adultes.

Parmi les films à l’affiche figurent des incontournables et des nouveautés très attendues, tels que Lilo et Stitch de Chris Sanders et Dean DeBlois, Ozi, la voix de la forêt de Tim Harper, produit par Leonardo DiCaprio, Sonic 3 de Jeff Fowler ou encore Minecraft de Jared Hess. Ces films s’adressent principalement à un public âgé de 5 à 15 ans, précise une source au sein du Megarama de Casablanca, en charge de l’organisation de l’événement.

Mais le festival ne se limite pas aux projections: les halls des cinémas seront transformés en espaces ludiques et créatifs, animés tout au long du week-end. Ateliers, jeux, animations et nombreuses surprises viendront enrichir l’expérience, avec à la clé des cadeaux pour les enfants et leurs accompagnateurs.