Report surprise de la 30ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan: ce qu’il s’est passé

La 30ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, prévue du 26 avril au 3 mai 2025, a été reportée à la dernière minute. À la surprise générale, les organisateurs ont annoncé une nouvelle date: l’événement se tiendra désormais du 25 octobre au 1er novembre 2025.

Selon Ahmed Husni, directeur du festival, le report est dû à un manque de fonds. Il a déclaré à Le360 que le budget de 6,5 millions de dirhams nécessaire pour une édition de qualité n’a pas été réuni, et qu’il était hors de question de s’endetter davantage. «Il était hors de question de contracter de nouveaux crédits», a-t-il précisé.

Le conseil d’administration de la fondation du Festival souligne également, dans un communiqué, l’impossibilité de combler le déficit financier de 783.877 dirhams hérité de l’édition précédente, malgré les efforts fournis.

Une conjoncture économique peu favorable

L’organisation d’un événement culturel de cette envergure se heurte à une hausse généralisée des coûts, notamment dans les domaines de l’hébergement, de la restauration, des transports, des équipements techniques et de la production. «Les fonds actuellement disponibles ne permettent plus de répondre aux exigences logistiques et artistiques d’un tel festival», explique Ahmed Husni.

Malgré le soutien notable de l’État –le Centre cinématographique marocain (CCM) ayant contribué à hauteur de 1,3 million de dirhams–, le manque d’engagement du secteur privé pèse lourdement. «Il faut que les entreprises privées s’impliquent davantage», insiste-t-il.

Un festival à la recherche d’un nouveau souffle

Créé il y a trente ans par un groupe de cinéphiles passionnés, le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan a déjà traversé plusieurs crises financières. En 2007, une opération de sauvetage avait été menée sous le parrainage de Nabil Benabdellah, alors ministre de la Communication et aujourd’hui secrétaire général du PPS. Le festival a changé de statut juridique à cette période, passant d’association à fondation. «Il nous a soutenus pendant huit ans, avec de nombreux sponsors privés à nos côtés. Depuis, plus rien… Le festival a besoin d’un nouveau parrain», confie Ahmed Husni.

Les organisateurs redoublent d’efforts pour relancer l’élan d’un événement qui s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du cinéma méditerranéen.