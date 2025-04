Cinéma: «Triple A», de Jihane El Bahhar, en compétition officielle au Festival Vues d’Afrique de Montréal

La 41ème édition du Festival international Vues d’Afrique s’est ouverte jeudi à Montréal, au Canada, rassemblant des cinéastes de plus de 30 pays, dont le Maroc. Parmi les œuvres en compétition, le film «Triple A», de la réalisatrice marocaine Jihane El Bahhar, se distingue dans la catégorie des longs métrages de fiction.

La comédie dramatique «Triple A» tisse le destin de trois personnages marginalisés, unis par une quête commune de dignité et d’affection, et explore les complexités de la condition humaine en mettant en lumière les paradoxes de la pauvreté et la puissance des liens affectifs. Loin des clichés, le film dépeint avec subtilité les espoirs et les désillusions de ces protagonistes dont les chemins se croisent de manière inattendue.

Avant son séjour à Montréal, «Triple A» avait déjà été récompensé par des festivals internationaux, remportant notamment le Prix du meilleur film étranger au Soho International Film Festival (États-Unis), le Prix du public au Festival du film maghrébin de Haarlem (Pays-Bas) et le Prix du jury au Festival international de Naples (Italie). Le film a également été sélectionné en compétition officielle au Festival de Salerno (Italie) et a été présenté au Festival international du film de Marrakech 2023, dans le cadre du Panorama du cinéma marocain.

Le Festival Vues d’Afrique, vitrine du cinéma africain

Depuis sa création, le Festival Vues d’Afrique s’est attaché à promouvoir la richesse culturelle et cinématographique du continent et de ses diasporas, notamment francophones. Cette 41ème édition propose plus de 120 films et séries TV en provenance de 32 pays. En parallèle des projections, des conférences et débats abordant des thématiques telles que l’égalité des sexes, le développement durable et les droits humains sont organisés, renforçant ainsi le dialogue entre les professionnels du secteur.