Daniele Luchetti présidera le jury de la 30ème édition du Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan

Pour sa 30ème édition, qui se tiendra du 26 avril au 3 mai 2025, le Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan a choisi le réalisateur italien Daniele Luchetti pour présider son jury. Reconnu pour son analyse pointue de la société italienne, Luchetti est une figure incontournable du cinéma contemporain.

Depuis plus de trois décennies, il explore avec finesse les dynamiques familiales, sociales et politiques à travers des œuvres mêlant drame et comédie. Son cinéma l’a amené à collaborer avec des acteurs de premier plan tels qu’Elio Germano, Laura Morante et Riccardo Scamarcio. Lauréat du Prix du meilleur acteur à Cannes pour La Nostra Vita (2010), du Prix Pasinetti à Venise pour Lacci (2020) et du Prix FIPRESCI à Berlin pour Domani Accadrà (1988), il compte parmi les réalisateurs italiens les plus primés de sa génération.

À ses côtés, des cinéastes et critiques de renom départageront les films en compétition. Parmi eux, on retrouve notamment la réalisatrice et productrice marocaine Asmaa El Moudir, la productrice portugaise Isabel Machado, le réalisateur et scénariste Amir Ramsis, ainsi que le scénariste, réalisateur et critique français N.T. Bing.

Pour cette édition anniversaire, le festival investira une nouvelle fois les lieux culturels emblématiques de la ville, offrant aux cinéphiles et professionnels un cadre privilégié pour célébrer le meilleur du cinéma méditerranéen.

Dix longs-métrages de fiction et documentaires issus de différents pays méditerranéens seront en lice pour plusieurs distinctions. Le jury officiel attribuera notamment:

Le Grand Prix de la ville de Tétouan «Tamouda»,

Le Prix Mohamed Reggab (Prix spécial du jury),

Le Prix Azzeddine Meddour pour une première œuvre,

Les Prix d’interprétation féminine et masculine.

Enfin, le jury de la critique Mustapha Mesnaoui sera coprésidé par le Français Cédric Lépine et l’Italien Federico Pontiggia.