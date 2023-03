Le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan rend hommage à Hassan Benjelloun

À l’occasion de la 28e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT) qui a débuté dans la soirée du vendredi 3 mars 2023, des personnalités du 7e art et du monde de la culture et des arts ont été chaleureusement accueillies par le public de la Colombe blanche. Les spectateurs s’étaient en effet rendus en masse au théâtre Español pour assister à la cérémonie d’ouverture et partager des moments de joie avec les stars du 7e art, dont plusieurs icônes du cinéma marocain.

S’exprimant à cette occasion, le président du festival, Ahmed Hosni, a souligné que cette édition du festival sélectionnera trois projets qui recevront des prix ainsi qu’un soutien financier. Selon lui, d’autres porteurs de projets bénéficieront de résidences artistiques dans des festivals européens partenaires.

Il a souligné dans ce même cadre que pour la première fois, se tiendront en marge du festival les Journées de Tétouan pour l’industrie cinématographique, «ce qui permettra aux scénaristes de rencontrer des réalisateurs et des producteurs des pays méditerranéens».

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présentation du jury des longs métrages, présidé par le réalisateur turc Zeki Demirkubuz et composé de l’actrice espagnole Anna Ycobalzeta, la réalisatrice-scénariste égyptienne Hala Khalil, l’autrice française et critique de cinéma Nada Azhari Gillon, et du professeur italien d’histoire des arts visuels Valerio Carando.

Films en lice

Les films en lice sont Ténèbres, réalisé par Dušan Milić (Serbie), Alam de Firas Khoury (Palestine), Poissons rouges d’Abdeslam Kelai (Maroc), Nezouh de Soudade Kaadan (Syrie), Ramona d’Andréa Bagney (Espagne), Endroit sûr de Sigurno Mjesto de Juraj Lérotic (Croatie), Clous de girofle et œillets de Bekir Bülbül (Turquie), Le barrage, Al Sadd d’Ali Cherri (Liban), Un été à Boujad d’Omar Mouldouira (Maroc), Septembre de Giulia Louise Steigerwalt (Italie), Upon entry de Juan Sebastián Vasquez Alejandro Rojas (Espagne) et Lit de rivière de Bassem Brèche (Liban).

Le festival a également choisi 7 films coups de cœur, à savoir Fièvre méditerranéenne de la réalisatrice palestinienne Maha Haj, L’île du pardon du réalisateur tunisien Reda Bahi, Les huit montagnes de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen (Belgique), Jardins suspendus d’Ahmed Yassine Al Daradji (Irak), Les pires de Romane Guéret et Lise Akoka (France), Les miens de Roshdy Zem (France) et Queens de Yasmina Benkiran (Maroc).

Au programme de cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 10 mars, figurent la tenue d’un colloque sous le thème «Le numérique, éthique et esthétique», qui sera modéré par la critique et scénariste franco-algérienne Nadia Meftah, et l’organisation de deux tables rondes sous les thèmes «Le cinéma marocain d’aujourd’hui: Possibilités et paradoxes» et «Jean-Luc Godard, résonances méditerranéennes».