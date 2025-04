Cinéma: 6,7 millions de dirhams pour soutenir 29 festivals en 2025

La commission de soutien à l’organisation des festivals cinématographiques, relevant du Centre cinématographique marocain (CCM), a accordé un financement global de 6.77 millions de dirhams à 29 festivals et manifestations cinématographiques, suite à l’examen de 31 dossiers de candidature.

La fondation du Festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan bénéficiera ainsi d’un montant de 1.300.000 dirhams pour l’organisation de la 30ème édition de ce rendez-vous cinématographique, tandis que le Festival international du cinéma africain, porté par la fondation du même nom, recevra une subvention de 1.200.000 dirhams.

De son côté, l’Association pour l’animation culturelle et artistique dans les provinces du Sud obtient 700.000 dirhams pour le Festival international du film de Dakhla.

Le Festival international du cinéma d’animation de Meknès (FICAM), organisé par la Fondation Aïcha, se voit attribuer 600.000 dirhams, un montant équivalent à celui accordé au Festival international du documentaire, initié par l’Association pour la culture et l’éducation par l’audiovisuel.

Le Festival international du cinéma indépendant de Casablanca, organisé par le Centre marocain d’éducation à l’image, dont la prochaine édition débute ce vendredi 11 avril, bénéficiera de 300.000 dirhams.

Le Festival du film arabe de Casablanca, porté par l’Association Imtidad pour la culture et le développement, recevra 250.000 dirhams. Quant au Festival national d’Assa du cinéma du Sahara, organisé par l’Association Assa du cinéma et du théâtre, il sera soutenu à hauteur de 200.000 dirhams.

Une enveloppe de 150.000 dirhams est allouée à l’Association Talassemtane pour l’environnement et le développement (ATED) pour l’organisation du Festival international des films de l’environnement.

L’Atelier Commedia pour la créativité cinématographique bénéficiera de 140.000 dirhams pour son Festival international du court-métrage. Une subvention de 120.000 dirhams est accordée, à parts égales, au Festival international du film Rabat Comedy (initié par le CMID) et au Festival national cinématographique «Caméra Kids», organisé par l’Association marocaine pour le développement de l’audiovisuel et du théâtre éducatif.

Parmi les festivals bénéficiant d’un soutien de 100.000 dirhams figurent le Festival international du film d’Al Hoceïma (Association Fondation Rif Culture et Cinéma), le Festival Nour de Casablanca (Association Nour pour les cultures et les arts), ainsi que le Festival international du film amateur (Association Message d’art pour le développement et la créativité).

Le Festival du cinéma marocain amazigh «TAFSUT», organisé par l’Association Anarouz pour le développement et la communication culturelle, et le Festival international du film Cap Spartel, porté par l’Observatoire marocain de l’image et des médias, recevront chacun 80.000 dirhams.

Par ailleurs, trois festivals recevront une aide de 60.000 dirhams: le Festival des créations cinéma de l’élève (Association Farah pour l’éducation, la culture et les arts), le Festival international du cinéma du réel (Association Lions du Nord pour la culture et les arts), et le Festival Rif du film amazigh (Association Atelier du cinéma).

Enfin, un montant de 50.000 dirhams a été attribué à quatre manifestations : la 3ème édition du Festival du cinéma scolaire de Safi (Association Ciné-Saf), le 6ème Festival international Dcheira du cinéma (Association Ayouz), la 3ème édition du Festival international de l’Atlas du film (Association du festival de l’Atlas du film international), ainsi que la 13ème édition du Festival international du film pour enfants et jeunes de Chefchaouen.