Le World Cosplay Summit pour la première fois au FICAM de Meknès

La ville de Meknès s’apprête à accueillir la 23ème édition du Festival international du cinéma d’animation de Meknès (FICAM), qui se tiendra du 16 au 21 mai 2025. Grande nouveauté cette année: la première édition du World Cosplay Summit à Meknès, qui promeut l’échange culturel et social au travers de la culture pop japonaise.

Cet événement international mettra à l’honneur l’art du cosplay, offrant aux passionnés une scène où ils pourront exprimer leur créativité en incarnant leurs personnages favoris issus de l’animation et du jeu vidéo. Les lauréats auront l’immense privilège de représenter le Maroc, pour la toute première fois, lors de la grande finale organisée au Japon.

Le festival s’ouvrira également sur une avant-première exceptionnelle de «Flow», un film multiprimé, couronné d’un César et d’un Oscar cette année, distingué au Festival d’Annecy et vu par plus d’un million de spectateurs à travers le monde. Théophile Robert, directeur de production du film, sera présent pour partager avec le public les coulisses de cette œuvre saluée par la critique.

Autre temps fort du festival: le retour très attendu de Claude Barras, talentueux réalisateur de «Ma vie de Courgette», doublement césarisé en 2017 et dont le film avait ouvert le FICAM cette même année. Il animera la séance «Leçon de Cinéma» et présentera son nouveau film «Sauvages», également nommé aux Césars 2025.

Cette édition organisera la section «Stop Motion» qui rendra un hommage appuyé à deux figures majeures du cinéma d’animation africain: Jean-Michel Kibushi, pionnier de la discipline en République démocratique du Congo, et Zouhaier Mahjoub, réalisateur tunisien et maître du Stop Motion.

Parmi les moments phares, les festivaliers découvriront également «Holà Frida», un film inspiré de la vie de la célèbre artiste Frida Kahlo, projeté en présence de son réalisateur, André Kadi. Une plongée artistique unique dans l’univers fascinant de cette icône mexicaine.

Un programme riche, éclectique et inspirant attend le public, avec les rendez-vous incontournables du FICAM: invités internationaux, étudiants en formation venus des grandes écoles, rencontres captivantes, master class d’exception… et une passion intacte pour l’animation sous toutes ses formes.