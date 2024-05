FICAM: le Palmarès complet de l’édition 2024

La 22ème édition du Festival international du cinéma d’animation de Meknès, FICAM, s’est achevée hier mercredi 15 mai sur la traditionnelle cérémonie de remise des prix au théâtre Mohammed El Menouni. Le jury de la «Court’ Compet’» a décerné son Grand Prix (doté de 3.000 euros) à Daphna Awadish Golan, pour son court-métrage «Swimming with wings», alors que «Silent Panorama», de Nicolas Piret, a obtenu la Mention spéciale du jury.

Le Prix jeune public Court’ compèt, composé des élèves des cours de langue de l’Institut français de Meknès, est allé à «Dance with the seashells!», de Théo Carme, Julie Fournier, Alessandra Rosmarino et Anaëlle Saba.

Le prix du public court métrage a été décerné ex aequo à «Papillon», de Florence Miailhe, et «Box cutters», de Naomi Van Niekerk. Enfin, le prix du meilleur film étudiant a été attribué à «D’Oran à Alméida», de Lina Saïdani.

Dans la section «Long Compet’», le Jury junior, composé des élèves de la Spécialité cinéma du Lycée Paul Valéry et des adhérents du Théâtre des Chamâte, a attribué le Prix du meilleur long-métrage d’animation au film «La Sirène», de Sepideh Farsi. Le Prix du public long-métrage a, quant à lui, été décerné à «Saleem» de Cynthia Madanat Sharaiha.

Dans sa première édition, la compétition internationale du film d’animation VR (réalité virtuelle) a attribué deux récompenses. Celle du Coup de cœur du jury est allée à «Drifting in the Void of Nonsense», de Badr Benfanich, alors que le Grand Prix du jury a été attribué à «Madame Pirate:Code of conduct», du tandem Morgan Ommer et Dan-Chi Huang.

La soirée s’est achevée avec la projection en plein air, sur la place Dar Lakbira, du dernier chef-d’œuvre de Michel Ocelot, «Ivan Tsarévitch et la princesse changeante».