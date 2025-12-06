Pass Jeunes: train à -20%, cinéma à -50%… le dispositif élargit son offre à de nouveaux services

Kenza Abourmane, directrice générale du département de la jeunesse au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le «Pass Jeunes», dispositif numérique destiné aux 16-30 ans, élargit progressivement son portefeuille d’avantages en matière de gratuités et de tarifs préférentiels, a indiqué la directrice générale de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Kenza Abourmane, dans un entretien avec Le360.

Parmi les nouveautés, l’application intègre désormais une réduction de 20% sur les billets de train, accordée par l’Office national des chemins de fer (ONCF). Le dispositif se prépare également à ouvrir aux jeunes l’accès à près de 600 bibliothèques publiques à travers le Royaume, a précisé la responsable. Sur le volet culturel, le «Pass Jeunes» permet par ailleurs de bénéficier d’une réduction de 50% sur les billets de cinéma. «Grâce à des partenariats avec le secteur privé, les jeunes ont désormais la possibilité de profiter de 50% de réduction sur les tarifs de cinéma», a-t-elle expliqué.

Plus largement, le «Pass Jeunes» se positionne comme un outil d’inclusion et de facilitation d’accès à un ensemble de services à forte utilité sociale: formation, mobilité (autocars et tramway), logement, ainsi que certains loisirs. «C’est un programme dont nous sommes fiers», a souligné Kenza Abourmane, en rappelant que moins d’un an après sa généralisation, l’application recense déjà de nombreuses offres couvrant plusieurs secteurs, notamment les transports et le champ culturel, incluant l’accès aux maisons de jeunes.

La directrice a, en outre, annoncé que le ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture entend renforcer le dispositif dans les prochains mois, afin d’en accroître la portée et la densité partenariale. Elle a également insisté sur l’importance des Forums régionaux des institutions de jeunesse, estimant que «le moment est venu d’interroger le rôle que ces institutions doivent jouer au service des jeunes». Et de rappeler, à la lumière des visites de terrain, que «la Maison de jeunes constitue l’une des opportunités majeures d’épanouissement des jeunes dans nos régions».

Pour mémoire, le «Pass Jeunes» est une application gratuite qui propose des réductions, des gratuités et divers avantages afin de faciliter l’accès des jeunes à des services culturels, sportifs, de transport, de logement et de loisirs, selon des offres et déclinaisons adaptées au contexte marocain.