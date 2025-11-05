Pass Jeunes: 400.000 utilisateurs quotidiens, selon Mohamed Mehdi Bensaid

Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a annoncé hier, mardi 4 novembre, devant la Chambre des conseillers que près de 1,2 million de jeunes utilisent le «Pass Jeunes», dont 400.000 chaque jour.

Généralisé début 2025, après une phase pilote dans la région Rabat-Salé-Kénitra, ce dispositif a été rapidement étendu à l’ensemble des régions du Royaume.

Le ministre a ainsi souligné l’attention portée aux jeunes sans éducation, sans emploi ou sans formation, souvent appelés NEEET, en rappelant que plusieurs programmes ont été mis en place pour faciliter leur intégration sociale et économique et renforcer leur autonomie culturelle.

Pour soutenir ces ambitions, le ministère a développé des initiatives complémentaires. Le programme «Maharat», réalisé en partenariat avec l’Office national des chemins de fer, vise à renforcer les compétences des jeunes et à stimuler leur esprit d’innovation. Le soutien aux projets culturels et citoyens, en collaboration avec la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie, permet à de nombreux jeunes de concrétiser leurs idées et de s’investir activement dans la société.

Le volontariat attire également un grand nombre de candidats. Chaque année, plus de 60.000 jeunes déposent leur candidature pour participer au programme national d’après le ministre, et près de 5.000 sont sélectionnés.