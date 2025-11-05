Société

Pass Jeunes: 400.000 utilisateurs quotidiens, selon Mohamed Mehdi Bensaid

Mohammed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le «Pass Jeunes» a déjà séduit près de 1,2 million de bénéficiaires à travers le Royaume.

Par Najwa Targhi
Le 05/11/2025 à 15h31

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a annoncé hier, mardi 4 novembre, devant la Chambre des conseillers que près de 1,2 million de jeunes utilisent le «Pass Jeunes», dont 400.000 chaque jour.

Généralisé début 2025, après une phase pilote dans la région Rabat-Salé-Kénitra, ce dispositif a été rapidement étendu à l’ensemble des régions du Royaume.

Lire aussi : «Difficultés passagères, dynamique intacte»: la directrice de la jeunesse défend le Pass Jeunes

Le ministre a ainsi souligné l’attention portée aux jeunes sans éducation, sans emploi ou sans formation, souvent appelés NEEET, en rappelant que plusieurs programmes ont été mis en place pour faciliter leur intégration sociale et économique et renforcer leur autonomie culturelle.

Pour soutenir ces ambitions, le ministère a développé des initiatives complémentaires. Le programme «Maharat», réalisé en partenariat avec l’Office national des chemins de fer, vise à renforcer les compétences des jeunes et à stimuler leur esprit d’innovation. Le soutien aux projets culturels et citoyens, en collaboration avec la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie, permet à de nombreux jeunes de concrétiser leurs idées et de s’investir activement dans la société.

Le volontariat attire également un grand nombre de candidats. Chaque année, plus de 60.000 jeunes déposent leur candidature pour participer au programme national d’après le ministre, et près de 5.000 sont sélectionnés.

Par Najwa Targhi
Le 05/11/2025 à 15h31
#Maroc#Jeunesse#GenZ#Pass jeunes#Mehdi Bensaid

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

«Difficultés passagères, dynamique intacte»: la directrice de la jeunesse défend le Pass Jeunes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Al Omrane: le Pass Jeunes donne désormais droit à 5% de remise sur les biens immobiliers et fonciers

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Mehdi Bensaïd lance la généralisation du Pass jeunes au niveau national

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pass Jeunes: environ 100.000 bénéficiaires dans la phase d’expérimentation

Articles les plus lus

1
Comment Le Monde-Afrique conçoit le débat sur le Sahara…
2
Renouvellement de la flotte de bus au Maroc: pourquoi l’import a été privilégié à l’industrie locale
3
Recettes record de l’IS: +30% en un an, un soutien majeur au budget 2025
4
Massad Boulos: «le Plan d’autonomie marocain constitue la seule base pour une solution juste et durable au Sahara»
5
Elyes Kasri, ancien ambassadeur de Tunisie, appelle à récupérer les territoires tunisiens spoliés par l’Algérie
6
Le Roi inaugure le CHU International Mohammed VI de Rabat et ordonne la mise en service du CHU d’Agadir
7
Le Roi reçoit les walis et gouverneurs nouvellement nommés
8
Le Roi décrète le 31 octobre «Fête de l’Unité»
Revues de presse

Voir plus