«Al Hayba» version marocaine: Salwa Zarhane dévoile les premiers détails du tournage

Après plusieurs semaines de spéculations sur les réseaux sociaux autour de l’adaptation marocaine de la série «Al Hayba», l’actrice Salwa Zarhane lève le voile sur le sujet. «Aujourd’hui je peux enfin confirmer ma participation à ce tournage», déclare-t-elle, expliquant qu’elle ne pouvait ni valider ni démentir les informations avant d’obtenir l’aval officiel de la production. «Nous étions encore en phase de préparation, je ne pouvais donc rien annoncer plus tôt», explique-t-elle.

Consciente des commentaires circulant sur les réseaux sociaux, l’actrice tient à rassurer le public sur l’originalité du projet. «La version marocaine aura sa propre identité. Ce ne sera en aucun cas un simple copié-collé de la série originale», affirme-t-elle.

Elle souligne que le réalisateur Ayoub Lahnoud apportera sa touche personnelle et que les scénaristes ont travaillé sur une adaptation pensée pour le public marocain. «Les auteurs ont effectué un véritable travail d’adaptation. Les spectateurs retrouveront des situations et des sensibilités profondément marocaines», assure-t-elle.

La comédienne met en avant la diversité du casting. «Il y aura des visages familiers, mais aussi de jeunes talents que le public découvrira pour la première fois», souligne-t-elle, tout en démentant l’idée qu’elle reprendra l’équivalent du rôle incarné par Nadine Njeim dans la version syrienne. «Le casting réunira notamment Nora Skalli, Oussama Bastaoui, Nasser Akabab, ainsi que l’acteur Assaâd Bouab, qui fera ici sa première apparition dans ce format», précise-t-elle.

Les équipes techniques s’apprêtent à investir plusieurs sites à Casablanca et dans sa périphérie, sélectionnés pour leur esthétique autant que pour leur potentiel narratif. «Nous recherchons des décors singuliers car le scénario ne se contente pas d’une écriture classique: il exige des environnements visuellement forts et inhabituels», explique-t-elle. L’ambition est claire: offrir au public une image renouvelée des séries télévisées marocaines. «Les téléspectateurs ne retrouveront pas les mêmes décors habituels. Il y aura davantage de diversité et une image bien plus soignée», précise-t-elle.

La production est désormais prête à entrer dans le vif du sujet. «Le tournage commencera dès cette semaine, si tout se déroule comme prévu», confirme l’actrice, impatiente de mesurer la réaction du public. «Nous espérons vraiment que cette adaptation saura convaincre les Marocains et qu’elle rencontrera le succès que nous souhaitons tous», conclut-elle.