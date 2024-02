Tout sur le nouveau rôle de Salwa Zarhane dans la série ramadan «Bnat Al Hadid»

Dans «Bnat Al Hadid», série télévisée qui sera diffusée durant le mois de ramadan sur 2M, Salwa Zarhane campe le personnage de Houriya. «Houriya est une femme simple. Le rôle est très différent du précédent et c’est tant mieux, car je n’aime pas me répéter. Se renouveler est très important pour ne pas tomber dans la monotonie», nous confie-t-elle.

Mais dans la vie de tous les jours, la comédienne formée au Conservatoire de Casablanca apparaît toujours sous le même look, et ses cheveux noirs, elle n’a pas l’intention de les teindre pour rien au monde. «Nous sommes en 2024, il y a plusieurs méthodes et astuces qui permettent d’adopter un look adapté au personnage que l’on joue sans vraiment intervenir directement sur son physique.»

Dans la nouvelle série écrite par Fatine Youssfi et réalisée par Alâa Akaâboune, celle qui a interprété le rôle de Salima dans les deux saisons de «L’Maktoub» se dit heureuse de partager l’affiche aux côtés de deux actrices de renoms comme Jamila El Haouni et Fatema Zahra Bennacer.

Elle avoue également qu’elle préfère se concentrer sur une seule production télévisuelle programmée pendant le mois de ramadan. «Je n’aime pas qu’on me voie dans plusieurs séries durant le mois de ramadan», souligne-t-elle.

Enfin, concernant ses rapports avec les autres sur les plateaux de tournage, notre interlocutrice répond sans détour: «Nous ne sommes pas obligés d’être amis avec toute l’équipe durant un tournage, car ce qui nous réunit réellement ce sont des projets professionnels. Et pour tout vous dire, je n’ai aucun problème avec personne.»