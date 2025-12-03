Hommage à Raouya au FIFM: la dame de fer se livre avec douceur

Récompensée au Maroc comme à l’international, Raouya s’est imposée au fil des années comme l’une des grandes figures du cinéma national à travers des films tels que «Les portes du ciel», «Mona Saber», «Les pèlerines» ou «Casa negra». À la télévision, elle marque durablement les esprits dans des séries populaires comme «Mendil Sfia», «Jabarout», «Rdat Lwalida», «Kayna Dorouf», «Hiya» ou «Aïcha».

Au cinéma, Raouya accumule depuis des années les distinctions. Sa performance dans «A Mile in My Shoes» de Saïd Khallaf lui offre, en 2016, les prix de meilleure actrice à Tanger et à Carthage. En 2018, c’est Alexandrie qui lui rend hommage. Connue pour son jeu profond, spontané et habité, elle est aujourd’hui célébrée par le Festival international du film de Marrakech pour l’ensemble de son parcours.

Évoquant la projection du film «Al Hajjat» au festival, Raouya en garde un très bon souvenir. «Nous étions heureuses, unies, et beaucoup de femmes comme d’hommes se sont reconnus dans nos personnages», confie-t-elle. Elle insiste sur la force du groupe formé par les quatre actrices. «L’harmonie entre nous était exceptionnelle, tout se faisait naturellement», se rappelle-t-elle.

Lire aussi : FIFM 2025: Bong Joon-ho, Julia Ducournau, Payman Maadi, Celine song... le jury s’exprime sur le tapis rouge

La direction du réalisateur Mohamed Achaour a également joué un rôle crucial. «Son travail a été remarquable pour chacune d’entre nous», souligne l’actrice, heureuse de l’accueil chaleureux réservé au film à l’époque.

Interrogée sur la personne qu’elle aurait souhaité voir à ses côtés pour recevoir cet hommage, Raouya répond sans détour: tous les Marocains. «J’aime notre pays et j’aime profondément son peuple», partage-t-elle. Et s’il lui était proposé d’incarner une grande figure marocaine ou arabe dans un biopic, son choix est vite fait: «Aïcha la Comtesse», lance-t-elle, amusée.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes l’imaginent dans le rôle de Mona Wassef dans la série syrienne «Al Hayba», qui aura bientôt droit à une adaptation marocaine. Cette comparaison la touche particulièrement. «J’aime énormément cette actrice. Ce serait un honneur d’interpréter un rôle aussi fort», conclut l’actrice.