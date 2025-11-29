Marrakech: revivez en images la cérémonie d’ouverture de la 22ème édition du FIFM

L’édition 2025 du FIFM a débuté en grande pompe. Hier soir, dans une ambiance spéciale, les invités ont afflué en grand nombre sur le tapis rouge du Palais des Congrès. Les stars, les membres du jury et les équipes de films se sont prêtés au traditionnel exercice des questions-réponses, prélude à une édition qui promet de mettre à l’honneur la création mondiale et les talents émergents.

Pour Ali Hajji, coordinateur général du FIFM et membre du comité de sélection, l’importance du festival ne cesse de croître. «Le festival de Marrakech est aujourd’hui l’un des plus grands de la région et un rendez-vous devenu incontournable à l’international», déclare-t-il. «Marrakech fait désormais partie des 15 à 20 festivals les plus importants au monde, et certainement le plus important du monde arabe et de l’Afrique», ajoute-t-il.

Selon lui, la force du festival réside aussi dans son identité. «Sa compétition est dédiée à la découverte de jeunes auteurs, de cinéastes qui présentent un premier ou deuxième long-métrage. Cette rencontre entre des légendes du cinéma mondial et de très jeunes réalisateurs est absolument rare et magique», précise-t-il.

Cette 22ème édition propose 82 films issus de 31 pays, contre 71 films l’année précédente. Rémi Bonhomme, directeur artistique, revient sur ce travail de sélection. «Nous avons visionné des centaines de films pour aboutir à une programmation qui reflète toute la diversité du cinéma mondial», explique-t-il. «Il y aura des propositions populaires pour réunir les familles, des œuvres plus cinéphiles, et des films très attendus comme celui de Gus Van Sant, ‘Dead Man’s Wire’, qui ouvre le festival», ajoute-t-il.

Parmi les temps forts annoncés, Ali Hajji cite sans hésiter la première mondiale du film El Set, biopic consacré à Oum Kalthoum. «Ce film est très attendu. Après avoir présenté un extrait aux ateliers de l’Atlas l’an dernier, nous sommes fiers de le dévoiler pour la toute première fois au public», s’enthousiasme-t-il.

Présent à Marrakech, Bill Kramer, directeur de l’Académie des Oscars, insiste sur l’importance du FIFM. «Le Festival de Marrakech ne cesse de gagner en stature. C’est un événement majeur sur la scène mondiale, une véritable fenêtre sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord», affirme-t-il.

Hakim Belabbes, réalisateur et membre du jury, se réjouit, quant à lui, de l’atmosphère qui règne au sein du jury. «J’ai rencontré les membres du jury, ils sont tous adorables, talentueux, de vrais calibres du cinéma», déclare-t-il visiblement joyeux. «Je parie même que l’un des films sélectionnés ici sera présent à la cérémonie des Oscars en mars», confie-t-il, abordant le poids du festival à l’international.

La soirée d’ouverture, menée par Nabila Kilani, présentatrice attitrée depuis cinq ans, accompagnée de Faiçal Tadlaoui, a été marquée par un discours remarqué du président du jury, le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. «Marrakech entre dans sa 22ème année avec une énergie particulière. Contrairement à moi à 22 ans, elle a déjà contribué de manière significative à l’art du cinéma», déclare-t-il. «Ce festival a toujours été à l’avant-garde, qu’il s’agisse de soutenir le cinéma coréen indépendant ou de mettre en lumière de magnifiques films marocains», énumère-t-il.

Dans une salle comble, il a donné le signal tant attendu auprès du reste des membres du jury. «Je suis honoré d’annoncer l’ouverture officielle de la 22ème édition du Festival international du film de Marrakech», ont-ils conclu à tour de rôle dans leurs langues mères.