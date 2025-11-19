Culture

FIFM 2025: voici la liste des membres du jury présidé par le Coréen Bong Joon-Ho

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon Ho, premier cinéaste non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film, sera le président du jury de la 22ème édition du FIFM.

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, premier cinéaste non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film, sera le président du jury de la 22ème édition du FIFM.

Le jury de la 22ème édition du Festival international du film de Marrakech a été révélé. Composé de huit personnalités, il devra évaluer les quatorze premiers et seconds longs métrages en compétition, qui se tiendra du 28 novembre au 6 décembre 2025.

Par La Rédaction
Le 19/11/2025 à 10h55

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, dont le film Parasite a remporté la Palme d’or puis quatre Oscars, présidera le jury. Son œuvre, saluée pour son inventivité formelle et sa portée critique, a profondément renouvelé le dialogue entre cinéma d’auteur et cinéma grand public.

Le jury est composé de créateurs et d’interprètes dont l’œuvre illustre la vitalité du cinéma mondial contemporain. Parmi eux figure le réalisateur brésilien Karim Aïnouz, récompensé par le Prix Un Certain Regard à Cannes pour La Vie invisible d’Euridice Gusmão.

Le Maroc est représenté par le cinéaste Hakim Belabbes, reconnu pour son cinéma intime et profondément ancré dans la mémoire. La réalisatrice française Julia Ducournau, lauréate de la Palme d’or pour son film Titane, apportera également son expertise.

L’acteur et réalisateur iranien Payman Maadi, Ours d’argent du meilleur acteur et figure clé du film oscarisé Une séparation d’Asghar Farhadi, fait partie du collège. L’actrice américaine Jenna Ortega, célèbre pour la série Wednesday et vue dans Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, est également membre du jury.

S’y ajoute la cinéaste canadienne Celine Song, acclamée pour son premier long métrage, Past Lives. Enfin, l’actrice anglo-argentine Anya Taylor-Joy, dont la carrière a été marquée par Le Jeu de la dame, Furiosa: Une saga Mad Max et Dune, deuxième partie, complète cette prestigieuse sélection.

Lire aussi : Le FIFM 2025 rend hommage à Jodie Foster, Guillermo del Toro, Raouya et Hussein Fahmi  

En réunissant des artistes issus de champs créatifs complémentaires, le Festival international du film de Marrakech réaffirme son engagement à favoriser la circulation des idées et des esthétiques, en créant un espace de dialogue entre les cultures et les générations du cinéma.

Le palmarès sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture, le samedi 6 décembre 2025.

Par La Rédaction
Le 19/11/2025 à 10h55
#jury#FIFM 2025#Festival International du Film de Marrakech#Cinéma#Cinémas du monde

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

FIFM 2025: Laurence Fishburn, Guillermo Del Torro, Jodie Foster, Karan Johar, Tahar Rahim… en conversation à Marrakech

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Le FIFM 2025 rend hommage à Jodie Foster, Guillermo del Toro, Raouya et Hussein Fahmi  

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Cinéma: le FIFM lance son appel à films pour la sélection de l’édition 2025

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

FIFM. Clap de fin pour la 21ème édition du festival, qui bat le record de spectateurs

Articles les plus lus

1
Sahara: la diplomatie algérienne propose sa «médiation» ou le dernier coup de bluff de Tebboune & Co
2
Soupçons de monopole: la location des bacs de stockage de la Samir relance le débat sur la gestion des actifs
3
Faut-il évacuer Casablanca?
4
Après la libération de Boualem Sansal, la question des frontières de l’Algérie est désormais posée
5
Alger a refusé de réactiver le Gazoduc Maghreb-Europe malgré plusieurs tentatives européennes
6
Plan d’autonomie: le Maroc accélère et impose son tempo
7
Le Maroc commande dix hélicoptères Airbus H225M pour remplacer les Puma des Forces royales air
8
Démolition du «Kremlin» de Bouskoura: un tournant dans la lutte contre les dérives urbanistiques
Revues de presse

Voir plus