FIFM 2025: voici la liste des membres du jury présidé par le Coréen Bong Joon-Ho

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, premier cinéaste non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film, sera le président du jury de la 22ème édition du FIFM.

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, dont le film Parasite a remporté la Palme d’or puis quatre Oscars, présidera le jury. Son œuvre, saluée pour son inventivité formelle et sa portée critique, a profondément renouvelé le dialogue entre cinéma d’auteur et cinéma grand public.

Le jury est composé de créateurs et d’interprètes dont l’œuvre illustre la vitalité du cinéma mondial contemporain. Parmi eux figure le réalisateur brésilien Karim Aïnouz, récompensé par le Prix Un Certain Regard à Cannes pour La Vie invisible d’Euridice Gusmão.

Le Maroc est représenté par le cinéaste Hakim Belabbes, reconnu pour son cinéma intime et profondément ancré dans la mémoire. La réalisatrice française Julia Ducournau, lauréate de la Palme d’or pour son film Titane, apportera également son expertise.

L’acteur et réalisateur iranien Payman Maadi, Ours d’argent du meilleur acteur et figure clé du film oscarisé Une séparation d’Asghar Farhadi, fait partie du collège. L’actrice américaine Jenna Ortega, célèbre pour la série Wednesday et vue dans Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton, est également membre du jury.

S’y ajoute la cinéaste canadienne Celine Song, acclamée pour son premier long métrage, Past Lives. Enfin, l’actrice anglo-argentine Anya Taylor-Joy, dont la carrière a été marquée par Le Jeu de la dame, Furiosa: Une saga Mad Max et Dune, deuxième partie, complète cette prestigieuse sélection.

En réunissant des artistes issus de champs créatifs complémentaires, le Festival international du film de Marrakech réaffirme son engagement à favoriser la circulation des idées et des esthétiques, en créant un espace de dialogue entre les cultures et les générations du cinéma.

Le palmarès sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture, le samedi 6 décembre 2025.