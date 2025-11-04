Le FIFM 2025 rend hommage à Jodie Foster, Guillermo del Toro, Raouya et Hussein Fahmi  

Le Festival international du film de Marrakech, prévu cette année du 28 novembre au 6 décembre 2025, célèbre quatre personnalités du septième art: Jodie Foster, Guillermo del Toro, Raouya et Hussein Fahmi. Des artistes venus d’horizons différents, qui incarnent chacun à leur manière la force universelle du cinéma.

À travers ces hommages, Marrakech réaffirme sa vocation de carrefour des cultures et des talents, un lieu où dialoguent les cinémas du monde et où s’expriment les voix qui façonnent notre imaginaire collectif.

Jodie Foster: la liberté et l’intelligence du jeu

Révélée dès l’enfance, Jodie Foster a su traverser les décennies avec une rigueur artistique rare. Doublement oscarisée, elle s’impose comme l’une des figures les plus respectées d’Hollywood, capable de passer d’un rôle dramatique à la mise en scène d’œuvres personnelles.

«Quel honneur de découvrir votre magnifique ville de Marrakech tout en célébrant le cinéma. J’ai hâte d’en visiter les sites historiques, les jardins et les marchés, de me promener aux côtés de nouveaux amis, collègues et amoureux de cinéma. Je me sens privilégiée d’avoir été choisie pour cet hommage et je suis impatiente de présenter mon nouveau film français, Vie Privée, réalisé par Rebecca Zlotowski. Ce voyage restera à jamais gravé dans nos mémoires», a déclaré Jodie Foster.

Guillermo del Toro: le conteur des ombres et de la lumière

Maître du fantastique, Guillermo del Toro sonde, film après film, la beauté cachée derrière les monstres. Dans son univers, l’effroi se mêle à la tendresse, la laideur à la grâce. Lauréat de trois Oscars, deux pour La Forme de l’eau, et un pour Pinocchio, il a bâti une œuvre intense, où chaque créature révèle un éclat d’humanité.

Lire aussi : FIFM. Clap de fin pour la 21ème édition du festival, qui bat le record de spectateurs

«Je suis ravi d’être à nouveau invité à revenir au merveilleux Festival international du film de Marrakech. Le Festival et la ville m’ont toujours réservé un accueil des plus chaleureux. Je suis particulièrement honoré de recevoir un hommage et de présenter au public ce qui est, pour moi, mon œuvre la plus personnelle: Frankenstein. J’ai hâte de vous y retrouver», confie Guillermo del Toro.

Raouya: une voix, une présence, une mémoire du cinéma marocain

Véritable figure tutélaire du cinéma national, Raouya – de son vrai nom Fatima Harandi – a marqué des générations de spectateurs. Du théâtre aux films, de Narjiss Nejjar à Noureddine Lakhmari ou Laïla Marrakchi, elle a su imposer une présence rare, mêlant dignité, tendresse et intensité, comme un écho aux émotions du Maroc tout entier.

«Quel immense honneur de recevoir cette invitation! Quelle joie et quelle émotion d’être célébrée dans mon pays, dans la ville ocre, au sein de l’un des plus grands rendez-vous du cinéma! Mon lien avec le festival est avant tout une histoire d’amitié et de fidélité. Chaque rencontre avec Marrakech et son public reste pour moi un moment précieux. Je garde en mémoire tant de films et d’échanges passionnants. Merci du fond du cœur aux organisateurs. J’ai hâte de retrouver les amis et le public de Marrakech», a déclaré Raouya.

Hussein Fahmi: l’élégance et la modernité du cinéma arabe

Présence charismatique et regard captivant, Hussein Fahmi incarne depuis plus de cinq décennies la noblesse et la modernité du cinéma égyptien. Acteur, réalisateur et producteur, il a su allier exigence et popularité, faisant rayonner le cinéma arabe à travers le monde. Il porte, à travers chacun de ses rôles, une certaine idée de l’élégance, où la justesse de jeu rejoint la vérité des émotions.

«C’est un immense plaisir d’être honoré lors de la prestigieuse édition 2025 du Festival international du film de Marrakech. Ayant participé à la toute première édition, l’idée de retrouver mes collègues et amis venus des quatre coins du monde me remplit d’énergie et d’enthousiasme. La ville de Marrakech occupe une place particulière dans mon cœur, car l’un de mes premiers films, Damy wa dmoy wa ebtsamty (My Blood, My Tears, My Smile), y a été tourné. Revenir dans cette ville pleine de joie pour y être honoré est un moment les plus précieux. Merci!», a-t-il déclaré.

En rendant hommage à ces monstres sacrés, le FIFM célèbre le cinéma dans toutes ses expressions – celui qui rassemble les peuples, reflète la diversité des mondes et rappelle, chaque année, la place unique du Maroc dans le grand mouvement du cinéma international.