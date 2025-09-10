Culture

Tanger accueille le tournage de la série américaine «The Terminal List»: la médina devient Beyrouth

Une partie de la médina de Tanger transformée en Grand Souk de Beyrouth, dans The terminal List. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 10/09/2025 à 17h22

VidéoTanger vit depuis quelques jours au rythme des caméras hollywoodiennes. L’équipe de la série américaine «The Terminal List» y tourne de nouvelles scènes, transformant les ruelles et places emblématiques de la ville en décors qui recréent l’ambiance de Beyrouth au Liban.

La ville de Tanger poursuit son attractivité auprès des grandes productions internationales. Depuis trois jours, l’équipe de la série américaine «The Terminal List» y tourne des séquences, en plein cœur de la médina.

Pour les besoins du tournage, plusieurs lieux emblématiques comme Bab El Marsa et la place du 9 Avril (Souk Debagh) ont été métamorphosés en rues de Beyrouth grâce à des décors minutieusement installés: drapeaux libanais, enseignes et signalétiques urbaines. D’autres ruelles historiques sont également en cours d’aménagement.

Les autorités locales ont déployé des mesures exceptionnelles pour faciliter le tournage, entamé sur la place du 9 Avril et Bab Fès, et qui devrait bientôt s’étendre à d’autres quartiers, dont Bab El Marsa. Des dispositions qui ont été chaleureusement saluées par l’équipe technique et artistique américaine.

Lire aussi : Cinéma. Produite par George Clooney, la série «The agency» en tournage à Tanger

Après avoir filmé une partie de l’intrigue en juillet dernier à Casablanca, puis en Afrique du Sud, la production a posé ses caméras à Tanger pour poursuivre l’aventure.

La série, portée par des acteurs de renom tels que Riley Keough, Constance Wu et Taylor Kitsch, met en scène une unité de soldats américains engagés dans des missions secrètes de lutte contre le terrorisme, confrontés à des menaces et complots dans des zones instables du Moyen-Orient et d’Afrique.

«القائمة النهائية» تُحوّل طنجة إلى بيروت اللبنانية

Par Said Kadry
Le 10/09/2025 à 17h22
#cinéma#Film#Tournage

