Cinéma: tournage à Tanger du film italien «Quella linea sottile» de Gabriele Muccino

La vieille médina de Tanger vibre, ces jours-ci, au rythme du cinéma italien. Une équipe de production venue de Rome, en collaboration avec des techniciens marocains, tourne les scènes majeures du film Quella linea sottile - traduisez «Cette ligne fine».

Porté par une pléiade d’acteurs italiens parmi les plus réputés, ce long-métrage est en cours de tournage dans cinq villes marocaines: Tanger, Asilah, Tétouan, M’diq et Marrakech. Le clap de départ a été donné le 5 mai et les caméras continueront de tourner jusqu’au 6 juillet prochain.

Les autorités locales de Tanger ont déployé un important dispositif logistique et sécuritaire pour faciliter les prises de vues dans les ruelles animées de la médina. Une initiative qui s’inscrit pleinement dans l’élan artistique et culturel que connaît la ville.

Réalisé par Gabriele Muccino, figure de proue du cinéma transalpin, le film est produit par Raffaella et Andrea Leone via Lotus Production, avec la participation de Rai Cinema et d’Asa Nisi Masa.

Côté casting, le projet réunit les stars Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savanin et Margherita Pantaleo. La direction de la photographie est assurée par Fabio Zamarion, tandis que la direction artistique réunit des noms de renom comme Massimiliano Sturiale (décor) et Angelica Russo (costumes).

La sortie internationale du film est prévue en 2026.

