Démolitions à Rabat: le flou entourant les recensements sème l’inquiétude

La menace de démolitions pèse de tout son poids sur les habitants de Rabat, alimentant de vives inquiétudes au sein des quartiers d’Al Mouhit et d’El Youssoufia. Les opérations d’inventaire et de recensement qui y sont menées suscitent de nombreuses interrogations quant à l’avenir des familles locales. «Cette situation met en lumière la fragilité de la stabilité sociale face à la reconfiguration urbaine en cours dans la capitale», indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 26 octobre.

Face à l’avancée des bulldozers dans certaines zones d’Al Mouhit, les opérations de recensement menées dans plusieurs secteurs sèment le trouble. De nombreux résidents se retrouvent dans l’expectative, s’interrogeant sur le sort de leurs foyers face aux mutations urbanistiques à venir. Les conditions d’indemnisation, les garanties légales et l’accompagnement social nécessaires à ces transformations demeurent au centre de leurs préoccupations quotidiennes.

Dans ce contexte, le secteur d’Al Mouhit connaît de profondes mutations urbanistiques qui suscitent des interrogations persistantes. La poursuite des démolitions dans le cadre des projets de réaménagement de la zone côtière ravive les craintes quant à l’étendue de ces interventions et au manque de clarté des informations accessibles aux habitants et aux élus locaux. «La question de la préservation du tissu social se pose avec acuité, alors que les perspectives de ces grands chantiers restent floues pour les riverains», souligne Al Akhbar.

Toutefois, les autorités compétentes et le département ministériel concerné se veulent rassurants, affirmant que les opérations d’inventaire ne signifient pas automatiquement l’émission de décrets de démolition. Il s’agit, selon eux, d’interventions préparatoires soumises à des études et à des procédures légales strictes. Ces précisions officielles visent à établir une distinction claire entre le diagnostic urbain, les expropriations pour cause d’utilité publique et la définition précise des droits des propriétaires et des occupants.

Le débat s’étend également à la délicate question de l’indemnisation et du relogement, qui dépasse le simple réaménagement urbain pour toucher aux dimensions sociales et humaines. Trouver, pour les ménages touchés, des solutions de relogement adéquates et accessibles à proximité s’avère indispensable pour préserver les possibilités d’emploi, la scolarisation des enfants et les réseaux de solidarité communautaire. Les locataires et les professionnels exerçant des activités commerciales réclament par ailleurs des mécanismes de soutien équitables.

La réussite des projets de mise à niveau de la capitale ne se mesure pas seulement à la modernisation du paysage urbain, mais aussi à leur capacité à préserver la quiétude sociale et à respecter les droits des citoyens. Les autorités locales et les conseils élus sont ainsi appelés à fournir des données précises et transparentes pour apaiser les craintes légitimes de la population.