Casablanca: en images, l’opération de démolition du derb Mouha Ou Saïd dans l’ancienne médina

Vue des bulldozers en train de démolir le derb Mouha Ou Saïd ce lundi 20 avril. (S.Bouchrit/Le360)

L’opération de démolition du derb Mouha Ou Saïd, l’une des artères de l’ancienne médina de Casablanca, a débuté ce lundi 20 avril. Cette intervention s’inscrit dans le cadre du projet de l’avenue royale, visant à relier la médina à la Mosquée Hassan II.

Les autorités locales, appuyées par les forces de l’ordre, ont mobilisé quatre engins de chantier pour libérer la zone située entre derb Hadaoui et le centre de police.

L’intervention a été précédée par des mesures techniques de sécurité, notamment la coupure des réseaux d’eau et d’électricité par la Société régionale multiservices. Ce processus fait suite à une phase de recensement et d’information menée par les autorités.

Selon un habitant sur place, le calendrier a été clairement communiqué: «Une commission de recensement a d’abord comptabilisé les commerces. Trois jours après, le pacha et le caïd nous ont informés que la démolition interviendrait sous 15 jours», explique-t-il, précisant que les avertissements ont été délivrés à l’ensemble des occupants, y compris ceux dont les locaux étaient fermés.

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Sur le plan social, les modalités d’indemnisation et de relogement sont actuellement en cours de traitement administratif. Pour les commerçants, le principe retenu est celui d’une compensation financière plutôt qu’un échange de local.

«D’après les informations que nous avons, il n’y aura pas de remplacement de boutique à boutique, mais l’octroi d’une somme d’argent dont le montant reste à définir après les démarches à la préfecture», précise le même témoin.

هدم زنقة موحى أوسعيد. سعيد بوشريط

Pour les résidents, le relogement s’effectue par tirage au sort vers différentes zones de la périphérie de Casablanca. Plusieurs secteurs ont été identifiés pour accueillir les familles de Mouha Ou Saïd.

«Les options proposées concernent Mohammedia, Sidi Maârouf et Errahma. Pour ma part, le tirage au sort a désigné le secteur d’Errahma», confirme une résidente.

L’opération se poursuit pour inclure les impasses et ruelles adjacentes à derb Mouha Ou Saïd, après les démolitions déjà effectuées les semaines précédentes à derb Maâzi, derb Talyan et derb Hammane.