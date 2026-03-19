Casablanca: en images, démolition partielle du complexe touristique «Paradise» pour irrégularités urbanistiques

Les autorités de Casablanca ont lancé, mercredi 18 mars à la mi-journée, une opération de démolition sur certaines constructions du complexe touristique Lido, plus connu sous le nom de «Paradise», situé sur la corniche d’Aïn Diab. Cette décision fait suite à la constatation de plusieurs irrégularités en matière d’urbanisme.

Selon les informations recueillies par Le360, des constructions avaient été ajoutées au site sans autorisation, constituant un non-respect des lois encadrant la répression des infractions urbanistiques. Ces ajouts représentaient également un risque pour la sécurité des usagers.

Avant l’intervention des autorités, le propriétaire du complexe avait été informé et sommé de procéder lui-même à la suppression des constructions illégales.

Scène de la démolition de certaines parties du complexe touristique Lido (Paradise) par les autorités. (A.Gadrouz/Le360)

Le délai qui lui avait été accordé étant expiré sans action de sa part, l’administration a décidé de prendre en charge la démolition, en présence des services de l’urbanisme, des autorités locales, des collectivités territoriales et de l’Agence urbaine.