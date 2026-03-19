Société

Casablanca: en images, démolition partielle du complexe touristique «Paradise» pour irrégularités urbanistiques

هدم مطعم "بارادايز" الواقع بالشريط الساحلي عين الذياب

Le complexe touristique «Paradise», à Casablanca, est partiellement démolit pour irrégularités urbanistiques. (A.Gadrouz/Le360)

Par Adil Gadrouz
Le 19/03/2026 à 17h23

VidéoÀ Casablanca, les autorités ont entamé mercredi 18 mars la démolition partielle du «Paradise», situé sur la corniche d’Aïn Diab, après la constatation de constructions ajoutées sans autorisation. L’opération, menée en présence des services de l’urbanisme et des autorités locales, intervient après l’échec du propriétaire à régulariser la situation dans le délai imparti.

Les autorités de Casablanca ont lancé, mercredi 18 mars à la mi-journée, une opération de démolition sur certaines constructions du complexe touristique Lido, plus connu sous le nom de «Paradise», situé sur la corniche d’Aïn Diab. Cette décision fait suite à la constatation de plusieurs irrégularités en matière d’urbanisme.

Selon les informations recueillies par Le360, des constructions avaient été ajoutées au site sans autorisation, constituant un non-respect des lois encadrant la répression des infractions urbanistiques. Ces ajouts représentaient également un risque pour la sécurité des usagers.

Avant l’intervention des autorités, le propriétaire du complexe avait été informé et sommé de procéder lui-même à la suppression des constructions illégales.

Scène de la démolition de certaines parties du complexe touristique Lido (Paradise) par les autorités. (A.Gadrouz/Le360)

Le délai qui lui avait été accordé étant expiré sans action de sa part, l’administration a décidé de prendre en charge la démolition, en présence des services de l’urbanisme, des autorités locales, des collectivités territoriales et de l’Agence urbaine.

Par Adil Gadrouz
Le 19/03/2026 à 17h23
#Démolition#Aïn Diab#Casablanca#restaurants#Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: des drones pour traquer les constructions illégales

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Casablanca: enquête sur la démolition controversée d’une villa classée

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Plan d’aménagement de Hay Mohammadi: mystère et inquiétudes autour du sort de trois quartiers

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Salé: une vague de démolitions provoque la colère des habitants

Articles les plus lus

1
Automobile: ces modèles qui quittent l’Espagne pour le Maroc et ce que cela change vraiment
2
CAN 2025: quand la victoire du Maroc provoque un drame national en Algérie
3
Verdict de la CAF: l’immixtion du gouvernement sénégalais n’est pas dénuée de dangers
4
Et maintenant, on fait quoi? On rappelle Regragui?
5
Officiel. Le gouvernement lance une aide exceptionnelle pour les professionnels du transport
6
Le milliardaire britannique Richard Branson ouvre un nouvel hôtel au Maroc, inspiré de l’artisanat traditionnel
7
CAN 2025: Le Jury d’Appel de la CAF déclare le Maroc champion d’Afrique
8
Banques marocaines en Europe: le feu vert de Bruxelles à l’accord avec la France ouvre la voie aux autres pays
Revues de presse

Voir plus