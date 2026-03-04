Plan d’aménagement de Hay Mohammadi: mystère et inquiétudes autour du sort de trois quartiers

Le processus de révision des documents d’urbanisme de l’arrondissement de Hay Mohammadi avance, pour mettre au point un plan d’aménagement de l’arrondissement qui s’inscrit dans la vision globale d’un aménagement durable de la Métropole et de son Schéma Directeur d’Aménagement Urbain (SDAU). Après l’étape de l’élaboration englobant les réunions du Comité Technique Local (CTL) et le diagnostic, suivra la phase officielle de dépôt des observations et réclamations du public, ce qui permettra de constituer une base de données, afin d’analyser les aspects environnementaux, sociaux et économiques avant l’approbation du plan d’aménagement, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 5 mars.

Cette phase d’enquête, qui prendra fin le 14 mars prochain, permet aux citoyens concernés de formuler leurs remarques, leurs attentes, leurs observations au sujet de la réglementation du droit d’utilisation du sol à l’intérieur des territoires de leur arrondissement, Hay Mohammadi. En consultant les documents affichés, indiquent les sources du quotidien, des citoyens de cet arrondissement ont été surpris de «la disparition mystérieuse de trois zones, à savoir Derb Moulay Chrif, Bloc Riad et Derb Assaâd». Ce fait survient alors que des locataires dans ces trois zones ont été prévenus de quitter les lieux, une mise en œuvre de la gestion des habitations menaçant ruine.

Selon les habitants, qui se perdent en conjectures, le sort dévolu à ces trois quartiers serait leur totale démolition pour en libérer le terrain, en vue de reconstruire un meilleur bâti, selon une nouvelle vision développée dans le document d’urbanisme réglementaire actualisé.

Qu’ils soient propriétaires ou locataires, surtout dans les trois zones ayant disparu des nouveaux documents de l’urbanisme de ce territoire, situé au nord-est de Casablanca, les habitants se disent inquiets. Les déclarations qu’a faites à ce propos le président de cet arrondissement, Youssef Rkhiss, ne les rassurent plus.

Selon le quotidien, l’élu avait pour habitude d’affirmer à ses interlocuteurs que le nouveau plan d’aménagement donnait le droit aux propriétaires du foncier et aux ayant-droits de reconstruire leurs habitations, selon les nouvelles orientations définies par le nouveau plan d’aménagement, ce qui avait encore aggravé leurs préoccupations. Nabila Rmili, la maire de Casablanca, a été interrogée à propos de ce projet d’aménagement urbain par une association de ce quartier, et devrait incessamment se prononcer.