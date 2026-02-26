270 millions de dirhams et 1.500 places: le parking souterrain XXL de Casa Anfa officiellement ouvert

Véritable catalyseur de la transformation urbaine que connaît Casablanca, le pôle Casa Anfa met officiellement en service un parking souterrain aussi attendu que d’envergure, conçu pour accompagner la montée en puissance de ce quartier en plein essor. D’une capacité de 1.500 places et opérationnelle 24h/24 et 7j/7, cette infrastructure ambitionne de répondre aux besoins croissants en stationnement tout en soutenant la dynamique d’un territoire appelé à devenir l’un des centres névralgiques de la ville.

La réalisation de ce projet stratégique a été pilotée par Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (Auda), filiale du Groupe CDG, pour un investissement global de 270 millions de dirhams. Ce budget englobe également l’aménagement d’une vaste esplanade de près de 2,5 hectares en surface.

Le nouveau parking souterrain de Casa Anfa.

Pensée comme un véritable espace de vie, celle-ci accueille des espaces verts, des kiosques et des restaurants, traduisant la volonté de l’aménageur de proposer un cadre urbain intégré, durable et attractif, lit-on dans un communiqué d’Auda.

Construit sur deux niveaux et développant plus de 46.000 m² de surface couverte, l’équipement propose 4 rampes d’accès pour les véhicules (Boulevard L’Aéropostale et Boulevard des Musées) et 10 accès piétons. Il est implanté sous l’esplanade, libérant ainsi l’espace en surface au profit des piétons et des activités de plein air. Cette configuration participe à une conception urbaine plus apaisée, où la voiture est intégrée sans dominer l’espace public. L’architecture a été étudiée pour privilégier l’apport de lumière naturelle et intégrer un système d’aération et de désenfumage naturel, contribuant à un environnement plus confortable.

Tarifs et abonnements

Situé à proximité immédiate du quartier de la place financière et d’Anfa Park, le parking s’inscrit dans un environnement qui conjugue activités tertiaires, commerces, équipements culturels et espaces de loisirs. En fluidifiant la circulation et en améliorant la gestion du stationnement, l’ouvrage entend renforcer la sécurité et le confort des usagers, qu’il s’agisse de résidents, de salariés ou de visiteurs.

Le nouveau parking souterrain de Casa Anfa.

Le parking Casa Anfa intègre également des technologies de dernière génération destinées à optimiser l’expérience des usagers. Un système intelligent de gestion des accès et du péage facilite les flux d’entrée et de sortie, tandis qu’un dispositif de détection et de signalisation en temps réel indique les places disponibles.

Lire aussi : De la vision à la réalité: au cœur de Casa Anfa, le nouveau pôle urbain qui redessine Casablanca

Des bornes de recharge pour véhicules électriques accompagnent par ailleurs l’évolution vers des mobilités plus propres. Quelque 50 places sont à ce titre dédiées aux véhicules électriques. L’infrastructure comprend également un espace dédié aux services, renforçant son positionnement premium.

Le nouveau parking souterrain de Casa Anfa.

Côté tarification, une grille adaptée aux différents usages est proposée, avec un tarif horaire à partir de 6 dirhams et un système dégressif selon la durée de stationnement. Plusieurs formules d’abonnement mensuel complètent l’offre, spécialement conçues pour les salariés, les résidents et les visiteurs réguliers du quartier.