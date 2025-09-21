Pôle urbain Casa Anfa: une nouvelle étape dans l’aménagement du parc central

Après avoir inauguré en 2020 la première tranche verte de près de 18 hectares, l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA) s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la valorisation du parc urbain de Casa Anfa.

Cette fois, la filiale du groupe CDG, qui pilote le développement de ce quartier emblématique de Casablanca, a confié les études techniques à un cabinet de renom.

Les conclusions de ces études permettront le lancement des travaux à la fin de l’année 2025, indique le magazine Challenge.

Le projet, doté d’une enveloppe de plusieurs dizaines de millions de dirhams, vise l’aménagement des 32 hectares restants de l’armature verte de Casa Anfa et offrira à la Main Street, artère centrale traversant Casablanca Finance City, une vue exceptionnelle sur deux parcs mitoyens.

La densité, verte, de l’ensemble du site, l’un des arguments clés séduisant les entreprises et promoteurs immobiliers, restera un atout majeur pour ce quartier d’environ 350 hectares, a-t-on lu.

Près de vingt ans après son lancement, Casa Anfa se structure ainsi progressivement et s’impose comme un centre d’attraction incontournable de la capitale économique, attirant résidents et entreprises, et se positionnant en tant que «the place to be» dans une métropole tentaculaire.

Le projet s’étend sur l’ancien site de l’aéroport d’Anfa et couvre une superficie totale de 350 hectares.

Il est piloté par l’AUDA, filiale du Groupe CDG, qui assure la maîtrise d’ouvrage générale et veille à la bonne exécution de l’ensemble.

Casa Anfa adopte une approche multifonctionnelle, structurée autour de huit quartiers organisés autour d’un réseau d’espaces verts, dont le parc métropolitain Anfa Park, qui atteindra 50 hectares.

Avec un total de 4,3 millions de m² de surface constructible, le projet comprend 2,3 millions de m² de logements, 1,3 million de m² de bureaux et 700.000 m² d’équipements, incluant commerces, écoles, établissements de santé, structures culturelles et sportives ainsi que l’hôtellerie.

À cela, s’ajoutent 100 hectares d’espaces verts, offrant un ratio de près de 10 m² par habitant, conforme aux standards internationaux.

L’ensemble est conçu pour accueillir environ 100.000 habitants et générer un nombre équivalent d’emplois, répartis sur quatre grandes phases.

Le plan directeur du projet a été confié à l’agence Reichen, Robert & Associés, lauréate d’un concours international lancé en 2006.

La première phase, qui s’étend sur 100 hectares et représente 1,2 million de m² de surface constructible, est aujourd’hui quasiment achevée.

Elle comprend 700.000 m² de logements, 400.000 m² de bureaux et 100.000 m² d’équipements, incluant les quartiers Anfa Clubs, Anfa Cité de l’Air, Anfa Aéropostale et une première partie de Casablanca Finance City.

Les habitants bénéficient déjà de 18 hectares d’espaces verts correspondant à la première tranche d’Anfa Park, ouverte au public depuis mars 2020, ainsi que de la première partie de la Palmeraie, promenade piétonne jouxtant le quartier d’affaires.

La deuxième phase, entièrement viabilisée et actuellement en cours de développement, couvre 110 hectares.

Quarante hectares sont consacrés à la deuxième phase du quartier Anfa Cité de l’Air, à dominante résidentielle, tandis que vingt hectares sont alloués à la deuxième phase de Casablanca Finance City.

Ces deux premières phases ont attiré près de trente promoteurs immobiliers de renom, participant à la réalisation de projets résidentiels et tertiaires selon un cahier des charges rigoureux encadré par l’AUDA, garantissant cohérence architecturale, qualité de construction, développement durable et mixité fonctionnelle.

Casa Anfa accueille également plusieurs établissements scolaires privés et publics déjà opérationnels, tels que l’École Française Internationale, le groupe scolaire La Résidence, l’École Alphonse Daudet et ESCA École de management.

Le campus de TBS Education est opérationnel depuis janvier 2025, et d’autres établissements comme EAC, EMSI et Mundiapolis sont en cours de développement.

Le quartier offre une vie urbaine riche et diversifiée. Pour l’offre commerciale de proximité, Casa Anfa accueille le centre commercial Aeria Mall et des commerces de rue tels que Maison Alexis et Le Pain Quotidien.

Plusieurs cliniques y sont déjà implantées ou en cours d’installation, et des hôtels urbains et business ainsi qu’un appart-hôtel, ANAFEE Green Tower, sont opérationnels ou en développement.

Le quartier d’affaires nouvelle génération, centré sur Casablanca Finance City, accueille les sièges de nombreuses institutions financières et contribue à renforcer le rôle de Casablanca en tant que hub économique et financier régional.

Afin de soutenir l’accessibilité du pôle et de fluidifier les déplacements, un parking souterrain de 1.500 places sera opérationnel en 2025.

Le projet favorise également les déplacements doux, en intégrant des voies piétonnes et cyclables et en se connectant aux transports collectifs via tramway et Busway autour de deux pôles intermodaux situés au nord et au sud du site. Le réseau routier en continuité avec celui de Casablanca assure une liaison fluide avec le reste de la ville.

Le patrimoine historique de l’ancien aéroport est également mis en valeur. Plusieurs bâtiments historiques seront restaurés et reconvertis pour accueillir des activités culturelles à vocation internationale.

Casa Anfa s’affirme ainsi comme un véritable lieu de vie, accueillant tout au long de l’année festivals de musique, expositions, animations artistiques, rencontres littéraires, projections de films en plein air et manifestations sportives, faisant de ce quartier un carrefour urbain unique et un espace de mixité sociale dans la capitale économique.

Avec le lancement imminent des travaux pour aménager les 32 hectares restants du parc urbain, Casa Anfa franchit une nouvelle étape majeure.

Ce projet, qui était autrefois un rêve ambitieux, devient une réalité tangible, offrant aux habitants et aux entreprises un cadre de vie et de travail moderne, vert et multifonctionnel, tout en redéfinissant l’aspect de la Métropole du Royaume.