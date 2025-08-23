Casablanca: le jardin Alecso rouvre ses portes à Sidi Othmane après 12 mois de travaux

Dès les premiers pas à l’intérieur du jardin Alecso, le contraste est saisissant. À quelques mètres seulement de l’agitation urbaine casablancaise, le visiteur découvre des fontaines d’eau, de vastes allées bordées d’arbres, des coins ombragés invitant à la lecture et des espaces de jeux où résonnent déjà les rires des enfants. Le jardin Alecso, du nom de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, n’est plus seulement un souvenir du passé, il est redevenu ce lieu de vie pour les habitants.

«Cette nouvelle ouverture est une véritable bouffée d’air pour le quartier», déclare une habitante de Sidi Othmane. «Nous en avions besoin pour nos enfants, afin qu’ils trouvent un endroit où jouer et se divertir», ajoute-t-elle.

«Ce parc fait partie de notre histoire, nous y avons grandi. Chaque fois que nous passions devant, nous regrettions de le voir à l’abandon. Aujourd’hui, c’est une renaissance que nous attendions depuis longtemps», confie un autre résident.

Au-delà de l’émotion des habitants, le projet s’inscrit dans une vision plus large de la ville. «Cette œuvre paysagère, née dans les années 1980, a été réhabilitée avec de nombreux équipements: un circuit de marche, des terrains de basket-ball, des espaces dédiés à la pétanque et aux échecs, sans oublier un théâtre de plein air et un espace de jeux pour enfants», détaille Mohammed Nejjari, chef de service aménagement des espaces verts à Casa Baïa.

Après une année de réhabilitation, le jardin Alecso de Sidi Othmane à Casablanca, réouvre ses portes. (A.Gadrouz/Le360)

«L’une des grandes nouveautés est l’utilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration de Médiouna pour l’irrigation du parc, une démarche durable et respectueuse de l’environnement», ajoute-t-il.

Les associations locales, elles, insistent sur le rôle de chacun dans la préservation de ce nouvel écrin. «Ce parc appartient d’abord aux habitants, pas seulement à la commune», rappelle un acteur associatif. «Si nous en prenons soin comme de notre propre maison, il restera un héritage durable pour les générations futures», conclut-il.

Avec ses zones de repos, ses terrains de sport, son espace de lecture et son théâtre de plein air, le ardin Alecso illustre la volonté de Casablanca de s’affirmer comme une ville plus verte et inclusive. Plus qu’un simple espace de détente, il devient un symbole d’espoir et de renouveau pour les habitants de Sidi Othmane et des quartiers environnants.