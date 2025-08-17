Société

Tanger: le Jardin de la Mendoubia, mémoire vivante et havre de fraîcheur

حدائق المندوبية بطنجة.. إرث تاريخي ومتنفس السكان ليلا ونهارا
Par Said Kadry
Le 17/08/2025 à 12h10

VidéoNiché au cœur de la médina, le Jardin de la Mendoubia déploie son écrin de verdure comme une respiration au milieu de l’effervescence tangéroise. Refuge de fraîcheur pour les habitants comme pour les visiteurs, il abrite aussi de précieux vestiges, témoins du riche passé cosmopolite qui a façonné l’âme de la ville.

Au cœur de Tanger, le Jardin de la Mendoubia s’impose comme bien plus qu’un espace vert: il incarne l’âme d’une ville où la nature dialogue avec l’histoire et où chaque pierre conserve une mémoire. Poumon naturel de la cité, il attire quotidiennement habitants et visiteurs, charmés par la beauté de son cadre, la quiétude de ses allées et la fraîcheur qu’il offre face aux chaleurs estivales.

Un espace de détente jour et nuit

Dans une ville en pleine effervescence, le Jardin de la Mendoubia offre un répit salutaire. Sous ses arbres centenaires, les visiteurs trouvent ombre et quiétude, de jour comme de nuit, dans une atmosphère apaisante qui contraste avec l’agitation urbaine. Récemment rénové grâce à un investissement de 2,6 millions de dirhams, le site a vu ses allées modernisées et ses espaces verts régénérés, tout en conservant l’empreinte de son authenticité historique. Un équilibre subtil entre tradition et modernité, qui confère au lieu une aura singulière.

Un patrimoine au cœur de la médina

Situé dans le périmètre stratégique de l’ancienne médina, le jardin n’est pas qu’un simple lieu de promenade: il est devenu un repère, une attraction qui attire autant les Tangérois que les voyageurs de passage. Sa force réside dans l’union harmonieuse de deux richesses: la luxuriance de sa nature – arbres rares, plantes variées – et la profondeur de son héritage historique.

Monuments commémoratifs dédiés aux résistants du colonialisme et traces de la présence étrangère témoignent d’une mémoire plurielle, ancrée dans l’histoire de Tanger.

Des traces du passé international de Tanger

Né durant la période de la zone internationale, le Jardin de la Mendoubia est l’un des plus anciens espaces verts de la ville. Il garde encore les cicatrices et les souvenirs de ce temps cosmopolite: l’ancien cimetière allemand, en grande partie effacé dans les années 1990 par une décision administrative controversée, demeure partiellement présent à travers quelques tombes. Celles-ci rappellent le souvenir de médecins, chercheurs et résidents européens – principalement allemands – qui ont marqué de leur empreinte l’histoire tangéroise. Le jardin est aussi témoin de moments marquants, tel que le passage de l’empereur allemand Guillaume II en 1905, événement inscrit dans la mémoire collective de la ville.

Un lieu où nature et mémoire s’entrelacent

À l’entrée du Jardin de la Mendoubia, un banyan majestueux, vieux de près de huit siècles, s’impose par sa prestance. Monument vivant, il incarne la mémoire végétale de Tanger. Le jardin devient ainsi une scène où dialoguent nature et histoire. Ses allées invitent à la flânerie autant qu’à la méditation sur un passé cosmopolite qui façonne encore l’identité de la ville. Refuge vert, musée à ciel ouvert et lieu de transmission, il symbolise à la fois la vitalité d’une cité en mouvement et la permanence de son héritage.

#Tanger#été#espaces verts#jardin#patrimoine#Histoire

