Tanger: la Fondation pour la photographie accueille une nouvelle exposition jusqu’en 2026

La Fondation pour la photographie de Tanger invite à poser un regard neuf sur notre environnement immédiat. Que perçoit-on encore dans un monde saturé d’images humaines? Avec l’exposition «Comment voir les choses», la Fondation propose une réponse subtile en remettant à l’honneur un genre souvent relégué au second plan: la nature morte. Présentée du 8 juillet 2025 au 31 janvier 2026, cette exposition convie le visiteur à redécouvrir la poésie du quotidien à travers le prisme de la photographie contemporaine.

«Les choses ne sont pas simplement des objets inanimés, elles sont des narrateurs silencieux de notre histoire personnelle et collective», déclare Alexis Fabry, commissaire de l’exposition. «La Fondation renverse notre regard et consacre sa nouvelle exposition à ce genre silencieux qui dit pourtant tant du monde et de notre rapport à lui», ajoute-t-il. «À travers leurs œuvres, nous sommes invités à ralentir, à contempler et à ressentir la profondeur cachée derrière chaque scène apparemment banale», poursuit-il.

Poitevin l'oiseau.

À travers un parcours visuel à la fois riche et délicat, les visiteurs sont conviés à découvrir les œuvres de photographes de renommée internationale tels que Martin Parr, Thomas Ruff, Éric Poitevin, Hicham Benohoud, Jan Groover ou encore Man Ray. Leurs clichés, minutieusement sélectionnés pour leur capacité à révéler la puissance d’un détail, à sublimer la mise en scène du quotidien ou à extraire la beauté de l’insignifiant, composent une fresque sensible et silencieuse de notre relation aux objets et à ce qui nous entoure.

«Tout est si simple, si ordinaire, mais si beau», affirme Daniel Aaron, président de la Fondation et co-commissaire de l’exposition. «Cette exposition célèbre la façon dont les objets vivent autour de nous. Nous agissons sur eux et ils agissent sur nous», ajoute-t-il. «Les artistes, peintres ou photographes, ont été les premiers à prendre les choses au sérieux», conclut-il.

Le cadre même de l’exposition renforce l’expérience immersive. Le bâtiment, chaulé de blanc, oscille entre angles vifs et courbes d’inspiration moderniste, contribuant à une esthétique épurée, presque silencieuse. «Les maîtres des lieux, Françoise et Daniel, ont eu l’intuition – fort juste à mon sens – qu’une exposition consacrée à la manière dont les choses s’agencent ou sont agencées au quotidien trouverait ici un écrin particulièrement adapté», souligne Alexis Fabry.

«Je me suis employé à en dessiner les contours, sans autre discipline que le goût pour les images, l’admiration pour leurs auteurs, augmentée parfois par l’amitié, et une inclination pour les cultures vernaculaires», poursuit-il. «J’en veux pour preuve les subtils portraits d’intérieur de Daniel Aron, que je suis particulièrement heureux d’accueillir, si je puis dire, chez lui», conclut-il.

Cette exposition s’inscrit dans la mission élargie de la Fondation pour la photographie de Tanger, premier espace privé entièrement consacré à la photographie au Maroc. Inaugurée en 2018, la Fondation abrite une collection permanente, accueille régulièrement des expositions temporaires de grande qualité, et se veut un lieu vivant de dialogue et de transmission entre artistes, professionnels de l’image et grand public.

L’exposition est accessible tous les jours de 10h30 à 18h30, à l’exception du lundi. Le tarif d’entrée est fixé à 100 dirhams en plein tarif, et à 50 dirhams pour les citoyens marocains ainsi que les résidents. L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, ainsi que pour les étudiants sur présentation d’une carte en cours de validité.