Regards croisés sur le Maroc contemporain: dix photographes exposent à Rabat

Le Musée national de la photographie à Rabat accueille depuis ce lundi 28 juillet une nouvelle exposition collective intitulée «Storytellers», consacrée aux regards croisés de dix photographes marocains. À travers leurs objectifs, ces artistes livrent un portrait pluriel du Maroc contemporain, où se mêlent diversité sociale, défis du quotidien, transformations urbaines et imaginaires individuels.

Selon le communiqué officiel, la photographie y est célébrée comme un langage visuel à part entière: un outil de narration, de questionnement et de réinvention du réel. «Ces créateurs ont choisi ce médium pour raconter le Maroc du XXIᵉ siècle dans toute sa richesse», peut-on lire. Il ne s’agit pas de «figer» le monde, mais de le penser en images.

Les dix artistes sont Hiba Baddou, Abderrahmane Doukkane, Salaheddine Elbouaaichi, Badr El Hammami, Youness Hamiddine, Amine Houari, Safaa Kotbi, Charaf Lahib, Khalil Nemmaoui et Sarah Smahane.

Le musée les présente comme une génération qui repousse les frontières du médium, en conjuguant esthétique, réflexion et engagement. Leurs œuvres témoignent d’une recherche artistique sensible, entre récit documentaire et création poétique.

Les thématiques abordées sont aussi vastes que singulières: urbanisation galopante, contrastes entre villes et campagnes, mémoire diasporique, patrimoine en mutation, vies intimes ou éclatées… Chaque photographe construit une trame narrative propre, comme un chapitre visuel dans un grand livre collectif.

Pour Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, cette exposition confirme que la photographie, un «mode d’expression et de dialogue», est capable de réenchanter le regard sur le réel. Le parcours a été conçu comme une déambulation libre, invitant chaque visiteur à tisser son propre lien avec les images.

L’exposition «Storytellers», visible jusqu’à fin décembre, illustre l’engagement du musée en faveur de la création photographique marocaine, en offrant aux artistes une scène nationale exigeante où faire résonner la diversité de leurs voix et de leurs visions.