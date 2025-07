Photographie: le Musée Mohammed VI de Rabat accueille «Regards croisés», une exposition hommage à Marc Riboud et Bruno Barbey

Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain rend un hommage posthume aux célèbres photographes français Marc Riboud et Bruno Barbey à travers l’exposition «Regards croisés», célébrant leur regard sensible et engagé sur le monde.

Anciens membres de la prestigieuse agence Magnum Photos, les deux artistes ont marqué l’histoire de la photographie par leur quête commune: celle de comprendre les grandes mutations du monde tout en capturant la beauté des formes, des lumières et des instants suspendus. C’est ce que rappelle le communiqué de l’exposition, qui souligne la proximité de leurs sensibilités artistiques.

«Leurs chemins se sont croisés à plusieurs reprises au fil du temps», indique la même source. Parmi leurs projets communs, on retient notamment l’exposition collective «Est // Ouest : Icônes», présentée à la Polka Galerie de Paris entre novembre 2010 et février 2011, ou encore leur participation à divers projets culturels consacrés à l’Europe de l’Est.

Né le 24 juin 1923 à Saint-Genis-Laval, Marc Riboud s’est imposé comme l’une des grandes figures de la photographie humaniste, portant sur le monde un regard discret, empathique et profondément contemplatif.

«Passionné par l’Asie, il y a effectué plusieurs voyages, notamment en Chine entre 1957 et 2010, capturant la poésie des paysages et la subtilité des gestes». Il fut «l’un des premiers photographes occidentaux à obtenir un visa pour y séjourner, à une époque où le pays restait largement fermé aux regards extérieurs». C’est à lui que l’ont doit la photographie mondialement connue «La Jeune Fille à la fleur» prise le 21 octobre 1967 à Washington lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam. Marc Riboud est décédé le 30 août 2016 à Paris.

Lire aussi : Exposition: la photographie marocaine s’invite à Arles

Né le 13 février 1941 à Berrechid, au Maroc, Bruno Barbey a entretenu tout au long de sa vie un lien profond avec le Royaume, où il reviendra régulièrement dès les années 1960. Pionnier dans l’usage de la photographie couleur à des fins journalistiques, il a su imposer une signature visuelle reconnaissable, faite de lumière, de contrastes saisissants et de compositions d’une grande rigueur géométrique. Il s’est éteint le 9 novembre 2020 à Orbais-l’Abbaye, en France.

L’exposition «Regards croisés» met en lumière la complémentarité subtile des deux artistes. «Les œuvres des deux photographes se répondent avec justesse: les prises de vue de Riboud, empreintes de finesse, font écho à celles de Barbey, illuminées de couleurs, où chaque détail rayonne», souligne le communiqué.

Organisée par la Fondation Nationale des Musées, en partenariat avec l’Association «Les Amis de Marc Riboud» et Madame Caroline Thiénot Barbey, l’exposition bénéficie également du concours exceptionnel du musée national des arts asiatiques – Guimet (France). Elle s’inscrit dans la volonté de célébrer deux regards singuliers, humanistes et profondément enracinés dans leur époque, qui ont su capter avec justesse la beauté du monde et ses bouleversements.