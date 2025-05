À Marseille, une exposition consacrée à la culture amazighe s’ouvre au Mucem

Environ 150 objets et œuvres, datant du XIXème siècle à nos jours, ainsi que quelques pièces archéologiques, sont présentés dans cette exposition qui se tient au Mucem à Marseille. L’événement a été inauguré en musique, avec un concert de la chanteuse marocaine Oum.

Parmi ces objets, des bijoux, céramiques, textiles, vanneries, sculptures, outils, photographies, vidéos, installations, archives appartenant principalement aux collections du musée Pierre Bergé des arts berbères de la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech et à celles du Mucem, mais aussi à des collections publiques et privées canariennes, marocaines et françaises.

À travers ces objets se dessinent les contours du monde amazigh, «dont les origines sont diverses et encore sujettes à débats dans la communauté scientifique», et qui «s’est déployé, depuis au moins le Néolithique, sur un large territoire depuis l’Égypte jusqu’au Maroc et même aux îles Canaries, incluant le nord du Niger, du Mali et de la Mauritanie», explique le Mucem dans un communiqué.

Cette exposition, dont le commissariat est assuré par l’architecte marocaine et docteure en anthropologie Salima Naji ainsi qu’Alexis Sornin, directeur des musées Yves Saint Laurent Marrakech et Pierre Bergé des arts berbères, est également l’occasion de s’interroger sur le concept de «permanence berbère» et sur les transmissions et circulations contemporaines de ce matrimoine/patrimoine au sein de l’importante diaspora amazighe, dans le domaine de la création artistique comme dans les cultures populaires. Sans omettre, par ailleurs, l’appréciation voire l’appropriation culturelle dont ce matrimoine/patrimoine peut faire l’objet aujourd’hui.

Ainsi, explique le communiqué, «depuis les premiers mythes, la matrice à partir de laquelle est pensée la naissance de la culture amazighe est féminine», raison pour laquelle l’exposition s’ouvre sur les figures fondatrices des déesses mères, associées symboliquement à la figure féconde et protectrice du cercle.

Le parcours de l’exposition explore ainsi dans un premier temps ces notions de seuils et de cercles protecteurs qui sont au cœur de la culture amazighe et la structurent, puis s’attache dans un second temps aux objets, aux surfaces, aux formes et aux signes dans lesquels elles viennent s’incarner de façon matérielle: signes abstraits, géométriques, mais aussi figuratifs (tortue, poisson, grenouille, épi de blé ou œil, figure anthropomorphe, etc.). L’accent est également mis sur la dimension cyclique de la nature (la lune, le retour du printemps, les moissons) en lien avec les gestes et les savoir-faire des femmes (poterie, tissage, teinture au henné, vannerie, tatouage…), mais aussi ceux des hommes pratiquant traditionnellement l’orfèvrerie.

«Amazighes - Cycles, parures, motifs»

Du mercredi 30 avril au dimanche 2 novembre 2025

Mucem, fort Saint-Jean— Place d’Armes

Bâtiment Georges Henri Rivière (GHR)

Marseille