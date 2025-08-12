Salé: dans le quartier Bettana, un jardin public rafraîchit les soirées des riverains

S’étalant sur plusieurs hectares et éclairé par de nombreux lampadaires, le grand parc de Bettana est traversé par l’avenue Al Massira Al Khadra, qui relie le pont de chemin de fer au stade de football du club de l’Association sportive de Salé (ASS).

Bien entretenu et surveillé, le jardin, tapissé d’une pelouse et richement arboré, domine une colline qui offre une vue superbe sur le grand théâtre Mohammed VI et l’ensemble de la vallée du Bouregreg.

Les visiteurs remercient la ville pour ce bel espace vert et espèrent que d’autres projets similaires seront réalisés, un message directement adressé au maire de Salé.