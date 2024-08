Une première. A Casablanca, démarrage de l’arrosage des espaces verts avec des eaux usées traitées

Les préparatifs vont bon train pour la mise en exploitation de la station d’épuration et de traitement des eaux usées (STEP) de Mediouna, la première d’une série de 5 stations similaires prévues dans le Plan d’action communal (PAC) 2023-2028.

«C’est un projet qui a pris de nombreuses années et qui devait se concrétiser dès 2019. Nous avons bataillé pour le faire aboutir le plus tôt possible», se félicite Moulay Ahmed Afilal, vice-président de la commune de Casablanca, qui ne manque pas de reconnaître le soutien de Mohamed Mdihia, wali de la région Casablanca-Settat, qui a veillé personnellement au bon déroulement des travaux.

Si le chantier de construction du bâtiment accueillant la STEP de Mediouna n’est pas encore totalement achevé, la priorité a été donnée au processus d’épuration et de traitement des eaux usées, et au réseau d’adduction assurant le transfert des eaux vers les quartiers bénéficiaires.

Les premiers tests pilotes ont été opérés le mercredi 21 août, au niveau du boulevard Mohammed VI. Et le moins que l’on puisse dire, en scrutant les images qui ont immortalisé cette séquence, c’est que le débit des eaux sortant des canalisations est plus que satisfaisant pour renouer avec l’espoir de reprendre l’arrosage des espaces verts casablancais.

«Avec une capacité initiale de 4.000 mètres cubes par jour, la STEP de Mediouna va dans un premier temps arroser les espaces verts dans les quartiers de Ben Msick, Sidi Othmane, Moulay Rachid, Sidi Othmane, El Fida, Derb Soltane, Aïn Chock et Mediouna», a précisé Moulay Ahmed Afilal.

Et d’ajouter: «D’ici le mois de septembre, la STEP verra sa capacité doubler pour atteindre 8.000 mètres cubes par jour. Le périmètre d’arrosage va par conséquent s’étendre pour couvrir la totalité de l’autoroute urbaine de Casablanca».

Rappelons que sur les cinq STEP initialement programmées par la mairie de Casablanca dans le PAC 2023-2028, deux sont actuellement en voie de concrétisation. Les appels d’offres y afférents ont été lancés en janvier 2024, à l’initiative de la société de développement local (SDL) Casa Baïa.

En attendant la STEP d’El Hank

La première consultation, relative à la STEP de Médiouna, a été scindée en deux lots, pour un montant global de 96 millions de dirhams (MDH). Le premier lot porte sur les travaux de réalisation de la station de pompage des eaux usées traitées, du réseau d’adduction, du bassin de mise en charge et du bassin de stockage (35 MDH). Le deuxième lot correspond au réseau de transfert des eaux usées traitées de Médiouna vers les espaces verts de la ville de Casablanca (61,6 MDH).

Le quartier El Hank aura droit lui aussi à une nouvelle station d’épuration, qui sera installée juste à côté de l’ancienne STEP, et servira à l’arrosage des espaces verts et du green du Royal Golf d’Anfa. Le marché de cette STEP se compose de deux tranches: une tranche ferme, portant sur la conception, la réalisation et la mise en service de la station, et une seconde tranche couvrant son exploitation pendant une durée de trois ans.