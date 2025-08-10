De symbole d’insalubrité à espace vert de 50 hectares: la métamorphose de l’ancienne décharge de Médiouna

Les travaux de transformation de la décharge de Mediouna ont atteint un taux d'avancement de 90%. (k.Essalak/Le360)

L’ancienne décharge de Mediouna, considérée pendant des décennies comme un véritable point noir de Casablanca, est en passe de devenir un vaste espace vert de 50 hectares. Le chantier, qui affiche un taux d’avancement de 90%, devrait bientôt offrir aux Casablancais un nouveau lieu de détente.

«Comme tout le monde le sait, dans cet écrin de verdure, il y avait la décharge de Mediouna qui représentait un problème majeur pour la ville. Lorsque nous l’avons fermée en 2021, nous avons promis aux Casablancais de la transformer en espace vert. Aujourd’hui, ce site accueillera un terrain de football de proximité et des espaces de jeux pour enfants», explique Ahmed Afilal, vice-président du Conseil de la ville, dans une déclaration pour Le360.

Le projet mobilise une enveloppe de 150 millions de dirhams, intégrée au budget global de restructuration de l’ancienne décharge et de mise en place de la nouvelle.

Concernant le lixiviat — ce « jus » issu des déchets dans lequel baignait la décharge à sa fermeture —, Ahmed Afilal assure qu’il a été pompé, même si des résidus subsistent. «Cette décharge existe depuis 1968, il est donc normal que certains résidus restent. Nous stabilisons actuellement le terrain pour éliminer complètement le lixiviat», précise-t-il.

Côté végétation, les espèces choisies ont l’avantage d’être peu gourmandes en eau. Mieux encore, la présence d’anciens résidus organiques constitue un atout: «Ce liquide agit comme un engrais naturel, ce qui garantit la réussite de tout type de plantation», conclut le vice-maire.