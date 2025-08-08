Société

Réhabilitation du boulevard Bir Anzarane à Casablanca: fin des travaux prévue pour fin septembre

Aperçu des travaux de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane, à Casablanca. (H.Ouajmane/Le360)

Très attendu par les habitants du Maârif, le chantier de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane touche enfin à sa phase finale. Moulay Ahmed Afilal, vice-président du Conseil communal de Casablanca, affirme que les travaux seront achevés d’ici la fin septembre.

Par Hafida Ouajmane
Le 08/08/2025 à 11h45

Lancé depuis plusieurs mois, le chantier de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane, à Casablanca, voit sa lenteur agacer de plus en plus les riverains. Interrogé sur le sujet, le vice-président du Conseil communal, Moulay Ahmed Afilal, admet un retard dans l’exécution du projet.

Selon le vice-président du conseil communal de Casablanca, ce ralentissement s’explique en grande partie par des retards de la société régionale multiservices en charge du renouvellement des canalisations. «Nous avons déjà avancé sur plusieurs volets, notamment les trottoirs, mais les travaux liés au réseau d’assainissement ont pris plus de temps que prévu», a-t-il déclaré.

Les travaux de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane à Casablanca. (H.Ouajmane/Le360)

Le projet comprend la réfection complète de la voirie, la modernisation du réseau d’assainissement, la rénovation des trottoirs, l’éclairage public, et l’ajout de nouveaux espaces verts.

L’objectif est d’assurer à la fois un meilleur écoulement des eaux usées et pluviales, mais aussi de rendre l’espace plus agréable pour les piétons comme pour les automobilistes. À noter que les arbres existants seront conservés afin de préserver l’identité végétale du quartier.

Par souci de fluidité du trafic, les travaux ont été menés par phases, évitant ainsi une paralysie complète de la circulation dans cette zone stratégique de la ville.

Par Hafida Ouajmane
Le 08/08/2025 à 11h45
#travaux#Casablanca#livraison#Aménagement#Infrastructures

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Casablanca: voici où en sont les travaux de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Casablanca: lancement du chantier de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: le marché des fleurs du Maârif change d’adresse et éclot sur le boulevard Bir Anzarane

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Nœud autoroutier de Aïn Harrouda: 50% des travaux achevés

Articles les plus lus

1
Gouvernement Akhannouch: destinations estivales, entre fiefs, plages et secrets bien gardés
2
Nouvelles mesures de Macron contre l’Algérie: sous le choc, le régime d’Alger balbutie
3
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
4
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
5
Quand un aveugle attaque le Maroc…
6
Kamel Daoud et Christophe Gleizes: les autres otages de l’Algérie
7
Très Cher Maroc!
8
La rocade Sud-Ouest de Casablanca s’offre un nouveau visage
Revues de presse

Voir plus