Réhabilitation du boulevard Bir Anzarane à Casablanca: fin des travaux prévue pour fin septembre

Lancé depuis plusieurs mois, le chantier de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane, à Casablanca, voit sa lenteur agacer de plus en plus les riverains. Interrogé sur le sujet, le vice-président du Conseil communal, Moulay Ahmed Afilal, admet un retard dans l’exécution du projet.

Selon le vice-président du conseil communal de Casablanca, ce ralentissement s’explique en grande partie par des retards de la société régionale multiservices en charge du renouvellement des canalisations. «Nous avons déjà avancé sur plusieurs volets, notamment les trottoirs, mais les travaux liés au réseau d’assainissement ont pris plus de temps que prévu», a-t-il déclaré.

Les travaux de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane à Casablanca. (H.Ouajmane/Le360)

Le projet comprend la réfection complète de la voirie, la modernisation du réseau d’assainissement, la rénovation des trottoirs, l’éclairage public, et l’ajout de nouveaux espaces verts.

L’objectif est d’assurer à la fois un meilleur écoulement des eaux usées et pluviales, mais aussi de rendre l’espace plus agréable pour les piétons comme pour les automobilistes. À noter que les arbres existants seront conservés afin de préserver l’identité végétale du quartier.

Par souci de fluidité du trafic, les travaux ont été menés par phases, évitant ainsi une paralysie complète de la circulation dans cette zone stratégique de la ville.