Casablanca: voici où en sont les travaux de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane

Le bitume encore chaud fume sous les rouleaux compresseurs. Sur les trottoirs fraîchement élargis, les pavés s’emboîtent avec une précision millimétrée. C’est ici, au cœur de l’arrondissement du Maârif, que se joue une partie importante de la rénovation urbaine engagée par le Conseil de la ville. Le boulevard Bir Anzarane, l’un des axes les plus stratégiques de Casablanca, est en train de changer de peau pour accueillir dignement les visiteurs attendus lors de la CAN.

«Ces travaux rentrent dans le cadre des préparatifs de la CAN que connaîtra Casablanca, et par conséquent, l’arrondissement du Maârif, puisque le complexe Mohammed V s’y trouve», déclare Abdessadek Morchid, président du conseil de l’arrondissement. Ce stade mythique sera ainsi bientôt encerclé d’avenues et de ruelles réhabilitées, prêtes à guider les foules africaines, arabes et européennes vers le cœur battant de la compétition.

Le chantier dépasse le simple cadre du ravalement. Il s’agit d’un véritable lifting urbain: réfection complète du réseau d’assainissement, modernisation de l’éclairage public, renouvellement des canalisations d’eau potable, réaménagement des trottoirs, enrobé neuf sur toute la longueur du boulevard, sans oublier la création de nouveaux espaces verts pour aérer l’environnement urbain.

«La cadence d’avancement est très satisfaisante», assure Abdessadek Morchid. «À Bir Anzarane, les travaux sont réalisés à plus de 80%. Le plus dur est derrière nous: assainissement, éclairage, tout cela est achevé», précise-t-il. «Aujourd’hui, nous sommes sur les finitions, l’asphalte et l’aménagement des trottoirs, des tâches bien plus simples comparées à ce qui a déjà été accompli», ajoute-t-il, visiblement confiant.

Le projet ne s’arrête pas là. Les efforts de rénovation s’étendent aux artères secondaires: boulevard Socrate, rue Nassih Eddine, Bachir Laalej, Brahim Nakhai, Al Fourate…Tout un maillage de rues qui convergent vers le complexe Mohammed V et qui bénéficieront, elles aussi, de cette cure de jouvence.

Il y a aussi les détails qui comptent. Les terrasses de cafés, très prisées par les Casablancais pour leurs moments de pause, ont été partiellement rasées, suscitant l’inquiétude de certains. «C’est en effet pour gagner de l’espace sur les trottoirs, afin que les voitures puissent stationner de manière plus fluide», explique Abdessadek Morchid. «Il ne s’agit en aucun cas d’une suppression définitive. L’aménagement des terrasses se fera en fonction de la largeur disponible et dans le respect des normes. On ne peut pas priver ces cafés de leurs terrasses et, par conséquent, de leur capacité d’accueil», confirme-t-il.

Au-delà de la dimension esthétique et fonctionnelle, la symbolique du lieu n’est pas oubliée. «Bir Anzarane tire son nom d’une bataille décisive de la lutte pour la récupération des provinces du Sud. L’importance qui lui a été donnée aujourd’hui doit être à la hauteur de cette symbolique historique, en plus de l’évènement sportif qui nous attend», souligne le président du conseil d’arrondissement.

Dans cette course contre la montre, Casablanca semble tenir le rythme. Si les délais sont respectés, le mois d’août devrait sonner la fin des travaux. Alors, le boulevard Bir Anzarane, tout comme la ville de Casablanca, pourra se dresser fièrement face aux regards du continent.