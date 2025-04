Casablanca: lancement du chantier de réhabilitation du boulevard Bir Anzarane

À quelques mois d’une échéance majeure pour Casablanca, la métropole se transforme à grande vitesse. Le boulevard Bir Anzarane, l’une des principales artères de la ville, fait l’objet d’un important projet de réhabilitation. «Nous avons lancé un programme de grande envergure pour préparer la ville à accueillir la CAN 2025», déclare Moulay Ahmed Afilal, adjoint au maire. «L’objectif est d’embellir Casablanca tout en offrant aux habitants un cadre de vie modernisé», ajoute-t-il.

Dans le détail, les travaux engagés concernent l’ensemble des voiries et espaces publics bordant le complexe sportif Mohammed V. «Tous les équipements alentours doivent être remis à niveau: éclairage public, trottoirs, et chaussées», précise Moulay Ahmed Afilal. La chaussée du boulevard sera entièrement refaite et les trottoirs seront réaménagés pour améliorer l’accessibilité et le confort des piétons.

Conscient de l’importance du patrimoine végétal en milieu urbain, le responsable municipal tient à rassurer que «les arbres existants seront conservés». «Nous tenons à préserver ce qui fait partie de l’identité de nos boulevards», confirme-t-il. Le projet prévoit également l’aménagement de nouvelles zones vertes pour renforcer la présence végétale autour du complexe Mohammed V.

Pressées par l’échéance du tournoi continental, les équipes en charge des travaux avancent à un rythme soutenu. «Nous visons une livraison rapide: deux mois, voire un mois et demi pour certaines zones», assure Moulay Ahmed Afilal. Un défi logistique ambitieux, mais qui témoigne de la volonté municipale de présenter un Casablanca rénové et accueillant à l’occasion de cet événement historique.

Bien au-delà de la Coupe d’Afrique des Nations, cette opération de réhabilitation s’inscrit dans une vision à long terme pour Casablanca. «Nous ne faisons pas que préparer un événement, nous préparons aussi l’avenir de la ville», souligne l’adjoint au maire. Le boulevard Bir Anzarane, bientôt transformé, sera ainsi l’un des symboles de cette dynamique de renouveau urbain portée par les évènements sportifs à venir.