Donor: des travaux encore inachevés, à une semaine de sa réouverture

Le président de la Fédération royale marocaine de football, (FRMF), Fouzi Lekjaa et le wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, n’ont pas caché leur mécontentement, quant aux travaux non encore achevés au niveau de certaines infrastructures du Complexe Mohammed V de Casablanca, ou «Donor», après sa réhabilitation.

D’après le quotidien Assabah, qui aborde ce sujet dans son édition du mardi 8 avril, «le wali et le président de la FRMF, qui ont effectué une visite de terrain au complexe Mohammed V de Casablanca pour s’enquérir de l’état des lieux avant la réouverture du stade, ont formulé des critiques à la directrice générale de l’Agence Nationale des Équipements Publics, Mme Zineb Benmoussa».

Selon le quotidien, «les critiques du wali et du président de la FRMF ont porté sur le couloir d’entrée des joueurs, les vestiaires et la tribune d’honneur, ainsi que la cabine de contrôle sécuritaire et certaines entrées pour le public».

Lors de la tournée effectuée sur les lieux, indique Assabah, le président Lekjaa a interpellé Mme Zineb Benmoussa, en lui déclarant: «Vous devriez rester ici jusqu’à vendredi pour achever cette tâche», soulevant des remarques relatives à la tribune d’honneur, même s’il était satisfait de sa nouvelle configuration.

Les mêmes remarques ont été également formulées par le wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, appelant les responsables concernés à rattraper le temps perdu avant le derby national entre le Wydad et le Raja, dans le cadre de la 26e journée du championnat professionnel.

En ce qui concerne le reste des infrastructures, poursuit Assabah, le président de la FRMF a déclaré aux médias que le Complexe Mohammed V de Casablanca, ou «Donor», répondait désormais aux normes les plus exigeantes et adaptées aux compétitions sportives internationales.