Travaux de réaménagement de l’échangeur Mohammedia Ouest: circulation provisoirement suspendue

Dans le cadre des travaux de réaménagement de l’échangeur Mohammedia Ouest, la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) informe les clients-usagers de l’autoroute Rabat-Casablanca que les opérations de raccordement des nouvelles voies avec le passage supérieur récemment dédoublé auront lieu à partir de ce lundi 21 avril et se poursuivront pour une durée estimée à une semaine.

Par conséquent, la circulation sera suspendue provisoirement au niveau de l’échangeur Mohammedia Ouest pour les usagers de l’autoroute Rabat-Casablanca en provenance de Casablanca et de Mohammedia, dans le sens vers Rabat. La circulation sera maintenue dans les sens Mohammedia vers Casablanca et Rabat vers Mohammedia.

Les itinéraires alternatifs sont définis comme suit:

· L’accès à l’autoroute pour les usagers en provenance de Mohammedia et à destination de Rabat est possible soit par les échangeurs Mohammedia Centre et Mohammedia Est.

· L’accès à la ville de Mohammedia pour les clients-usagers en provenance de Casablanca est possible soit par la nationale 9 ou la nationale 1 à partir de l’échangeur d’Ain-Harrouda, soit par les échangeurs de Mohammedia Centre et Mohammedia Est.

· L’accès à la ville de Mohammedia pour les clients-usagers en provenance de l’autoroute de Contournement de Casablanca est possible par les échangeurs de Mohammedia Centre et Mohammedia Est.

La Société nationale des autoroutes du Maroc procédera à l’installation des dispositifs de signalisation provisoire aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière.