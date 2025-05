Casablanca: la décharge de Médiouna en voie de transformation en espace vert

Considérée depuis des années comme une véritable plaie environnementale, la décharge de Médiouna, située dans la périphérie de Casablanca, est en train de vivre une véritable métamorphose. Le site, autrefois symbole de pollution et de nuisances diverses, est en cours de reconversion en un vaste espace vert dédié aux familles, aux enfants et à la biodiversité.

Et le projet avance à un rythme soutenu. «La décharge de Médiouna constituait un point noir pour les habitants. Nous avons commencé par la fermer et promis aux Casablancais de la transformer en espace vert, avec des aires de jeu et des attractions pour enfants. Aujourd’hui, le taux d’avancement des travaux est de 70%», explique Moulay Ahmed Afilal, vice-président du Conseil de la ville de Casablanca.

Ce projet de réhabilitation s’inscrit dans une stratégie plus large de gestion durable des déchets et d’amélioration de l’environnement urbain. Il est adossé au programme de construction de l’usine de valorisation des déchets ménagers, pour un budget global estimé à 1,7 milliard de dirhams.

Les travaux ont commencé par la neutralisation des résidus de lixiviat, liquide toxique issu de la décomposition des déchets. Après avoir stabilisé le sol, les travaux ont consisté à étendre une couche de terreau sur l’ensemble du site, avant d’entamer les premières plantations de gazon, d’arbres et de diverses plantes adaptées au climat local.

L’irrigation de ce futur parc sera assurée de manière écologique, grâce à l’eau recyclée fournie par la station d’épuration des eaux usées de Médiouna. Cette infrastructure, une fois pleinement opérationnelle, sera capable de produire jusqu’à 7.000 m3 d’eau par jour.

La reconversion de la décharge de Médiouna marque une étape importante dans le développement durable de la métropole casablancaise. Il illustre la volonté des autorités locales de réconcilier urbanisation et écologie, tout en offrant aux citoyens de nouveaux espaces de détente et de loisirs.