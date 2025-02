Salé: le marché central transformé en décharge à ciel ouvert

Le marché central de la ville de Salé est en proie à une dégradation alarmante, marquée par l’accumulation des déchets pendant de longues heures avant leur collecte par l’entreprise chargée de la propreté. C’est ce qu’indique Al Akhbar dans son édition du mardi 18 février, soulignant que les vendeurs de fruits, légumes et poissons, exerçant dans ce marché historique construit il y a plus de 80 ans, expriment leur mécontentement face à l’absence de conditions d’hygiène et à la coupure de l’eau potable depuis plus de trois ans.

Dans des déclarations au journal, des commerçants expliquent qu’ils sont contraints de remplir des barils d’eau la nuit pour les utiliser le lendemain. Ils signalent également que, parmi la centaine de commerces et l’aile dédiée à la vente de fruits de mer que compte le marché, seuls six ou sept magasins restent en activité. La majorité des commerçants ont préféré quitter les lieux pour exercer ailleurs dans la ville ou s’installer dans d’autres sites.

La négligence ne se limite pas seulement à la propreté et aux services de base, mais touche aussi les infrastructures essentielles du marché. Un représentant des commerçants indique que la mosquée située à l’intérieur du marché est en état de détérioration avancée, tandis que les sanitaires sont devenus des foyers d’insalubrité en raison de l’absence d’éclairage et d’eau. Il affirme que cette situation est devenue insoutenable pour un marché qui, autrefois, attirait des visiteurs de Rabat et Salé, y compris des diplomates et des personnalités de renom.

Les voix appelant à une intervention urgente pointent du doigt les autorités en charge du marché, qui dépendent du Conseil municipal de Salé, présidé par Jamaâ Mouâtassim, du Parti de la justice et du développement (PJD). Elles sont, en effet, tenues pour responsables de la situation actuelle.

Par ailleurs, certaines parties tenteraient de monopoliser les magasins abandonnés. Plusieurs d’entre eux auraient été cédés à des personnes n’ayant aucun lien avec le marché, tandis que les autorités refusent de percevoir les redevances d’exploitation des commerces encore actifs.

Face à la dégradation des services et au déclin de l’activité commerciale, commerçants et citoyens appellent à une intervention urgente des autorités compétentes afin de réhabiliter ce marché historique et de préserver son statut de site architectural et culturel emblématique de la ville de Salé.