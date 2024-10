Casablanca Baïa cède la gestion de la nouvelle décharge de Médiouna

La ville de Casablanca s’apprête à céder la gestion de sa nouvelle décharge. Casa Baïa a lancé un appel d’offres pour confier l’exploitation de la décharge contrôlée de la métropole à un opérateur délégué, rapporte le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mercredi 16 octobre. «Ce projet s’inscrit dans une volonté de moderniser les infrastructures de gestion des déchets, tout en garantissant une approche plus durable et respectueuse de l’environnement», lit-on.

L’appel d’offres devrait aboutir à la sélection d’un prestataire dans les mois qui suivront, avec une attribution prévue au début de l’année 2025. L’opérateur qui sera sélectionné aura pour mission d’assurer le bon fonctionnement de la décharge, dans un cadre contractuel qui inclut des normes strictes de gestion des déchets. Ce marché, reconductible sur plusieurs années, implique une gestion rigoureuse des volumes de déchets entrants et leur traitement adéquat, afin d’éviter toute surcharge ou problème d’exploitation.

Le respect des normes environnementales est un autre enjeu de taille dans ce processus. L’opérateur doit limiter les nuisances causées par l’activité de la décharge. «La gestion des odeurs, la réduction des émissions de gaz et la protection des populations avoisinantes sont autant de défis auxquels le futur gestionnaire devra faire face», lit-on encore.

L’opérateur aura la responsabilité de veiller à ce que les installations, telles que les équipements de gestion des lixiviats et de captage du biogaz, fonctionnent de manière optimale. Des garanties financières seront exigées de l’opérateur, qui devra prouver sa capacité à gérer efficacement cette mission.

Pour rappel, le site de la décharge se situe sur le territoire de la Commune Mejjattia Ouled Taleb relevant de la Province de Médiouna. Le tonnage à traiter par le prochain gestionnaire comprend les déchets ménagers et assimilés, les déchets verts et les déchets industriels banals provenant des unités industrielles.

La décharge devra fonctionner 24h/24 et 7j/7 et recevoir les déchets collectés sur le territoire de la Commune de Casablanca ainsi que ceux des communes avoisinantes relevant des provinces de Médiouna et Nouaceur (Médiouna, Mejjatia Ouled Taleb, Sidi Hajjaj Ouled Hassar, Tit Mellil, Lahraouiyine en plus de l’Établissement de coopération intercommunal composé des communes de Dar Bouazza, Ouled Saleh, Ouled Azzouz, Bouskoura et Nouaceur).