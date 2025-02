Casablanca: L’étang d’El Oulfa se réinvente en lac aménagé et parc urbain

L’étang d’El Oulfa, unique en son genre à Casablanca, s’apprête à changer de visage. Jadis source de nuisances pour les riverains, cette étendue d’eau naturelle sera réaménagée en vaste parc écologique urbain, doté d’infrastructures modernes et d’espaces de loisirs. Le projet est porté par la mairie de Casablanca et l’arrondissement de Hay Hassani, avec un budget de 60 millions de dirhams.

«Ce projet repose sur une revalorisation complète de l’étang d’El Oulfa, qui a longtemps souffert de l’abandon, afin d’en faire un véritable poumon vert pour la ville», explique Tahar El Youssfi, président de l’arrondissement de Hay Hassani. «Nous voulons offrir aux Casablancais et aux visiteurs un espace naturel agréable, propre et fonctionnel», ajoute-t-il.

Le parc s’étendra sur 17 hectares, dont 7 pour le lac et les 10 restants occupés par des aménagements paysagers et des équipements. Il comprendra des sentiers pédestres sur deux niveaux afin de permettre aux visiteurs de profiter pleinement du site.

«Nous avons pensé ce parc comme un espace multifonctionnel», souligne Hassan Bouhamza, ingénieur en charge du projet. «Il comprendra des aires de jeux pour enfants, des zones dédiées aux sports, des jardins botaniques, des espaces de restauration, ainsi qu’un observatoire de la biodiversité qui mettra en valeur la richesse écologique du site», énumère-t-il.

Travaux de réhabilitation de l'étang d'El Oulfa en parc écologique et de loisirs. (K.Sabbar/Le360)

En plus des zones de jeu et des équipements sportifs, le parc comprendra des aires spécifiques pour les enfants et les activités nautiques. «Les nouvelles installations offriront non seulement un espace de loisirs, mais également un habitat propice aux oiseaux migrateurs rares qui visitent la région à certaines saisons», partage le responsable.

«La réhabilitation de cet espace naturel va réellement transformer, à leur demande, le cadre de vie des riverains et renforcer la présence d’espaces verts dans la métropole», conclut Tahar El Youssfi. Les travaux, lancés en août, devraient être finalisés en octobre au plus tard. Une fois achevé, ce projet offrira à Casablanca son premier lac urbain, un atout majeur pour l’attractivité de quartier El Oulfa, et de l’ensemble de l’arrondissement Hay Hassani.