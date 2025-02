Réhabilitation de l’étang d’El Oulfa, à Casablanca: les nouvelles annonces de Nabila Rmili

Rendez-vous ferme ou simple effet d’annonce? Dans une publication sur LinkedIn, Nabila Rmili, mairesse de Casablanca, a promis la livraison du parc écologique d’El Oulfa, fruit de la conversion de l’étang éponyme, avant la fin de cette année.

«Casablanca se prépare à accueillir un nouveau poumon vert en 2025 avec la réhabilitation de l’Étang Oulfa», a écrit la présidente du Conseil communal, définissant ainsi un deadline pour la transformation de cet espace naturel, anciennement appelé «l’étang Schneider», en parc écologique et de loisirs de 14 hectares.

La publication de Nabila Rmili, maire de Casablanca, sur le réseau social LinkedIn. (LinkedIn)

En octobre 2024, le projet avait fait l’objet d’un appel d’offres initié par Casa Baïa, pour des travaux de réhabilitation s’étendant sur 23 mois, répartis en deux phases, et un budget de 13 millions de dirhams. Sauf que, d’après la nouvelle annonce de Nabila Rmili, ce dernier a pratiquement quadruplé: «Une mobilisation budgétaire de 60 millions de dirhams permettra à Casablanca de se doter du premier lac urbain du Maroc».

Histoire de faire passer la pilule (?), la mairesse a dévoilé dans sa publication les contours du projet, qui intégrera des «promenades hautes et basses, un observatoire faune-flore (…), des jardins thématiques (pédagogiques, aromatiques, prairie arborée…), ainsi que des espaces de loisirs, tels qu’un skatepark, des terrains de sport et des aires de jeux».

Bien que les travaux n’en soient qu’à leurs débuts, Nabila Rmili invite déjà les Casablancais à découvrir le site en empruntant l’allée située en face de l’Université Mohammed VI des sciences et de la santé. «Ce premier aperçu vous permettra d’entrevoir ce futur parc urbain, qui deviendra un élément majeur de la zone Oulfa-Hay Hassani, ouvert aux visiteurs et aux explorateurs de la biodiversité», précise-t-elle.

Un projet qui divise

Cependant, l’annonce a suscité des réactions mitigées parmi les citoyens et les acteurs associatifs. Plusieurs voix s’élèvent pour déplorer le manque de consultation de la société civile dans la conception du projet. «Il est surprenant de constater que le projet de réhabilitation de l’étang (…) n’a pas impliqué de consultations avec la société civile et les ONG qui se sont battues pour que cet espace soit réhabilité et transformé en un site de sensibilisation et d’éducation à l’environnement», commente Abdelmottalib Nahli, maître de conférences à la Faculté des sciences de Ben M’sik.

«Il serait judicieux, et il est encore temps, de solliciter les associations spécialisées, la société civile, ainsi que toutes les forces vives de la ville pour explorer ensemble les possibilités d’amélioration ou d’ajustement de ce projet, en particulier en ce qui concerne l’éducation à l’environnement, l’observation des oiseaux (birdwatching) et la valorisation des espèces d’oiseaux patrimoniales qui fréquentent ou nichent sur ce site», ajoute-t-il.

Rhimou El Hamouni, chercheuse ornithologue, abonde dans ce sens. Elle rappelle que le site, bien que source de nuisances par le passé, abrite des espèces patrimoniales telles que l’Érismature à tête blanche et le Fuligule nyroca.