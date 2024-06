Environnement: les Marocains exigent un engagement gouvernemental ferme

Une décharge à ciel ouvert, où les déchets de matières plastiques polluent l'environnement, une scène récurrente dans l'ensemble du continent.. AFP or licensors

L’enquête d’opinion sur le changement climatique Peoples’ climate vote 2024, élaborée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec l’Université d’Oxford au Royaume-Uni et GeoPoll, indique que 80% du panel sondé dans le monde souhaite que leur gouvernement entreprenne des actions plus percutantes, pour face à la crise climatique.

Le Maroc fait partie des personnes qui abondent dans ce sens, écrit Les Inspirations Eco de ce lundi 24 juin: 90% des répondants marocains souhaitent remplacer le pétrole et le gaz par des alternatives plus propres, contre 72% au niveau mondial.

Dans le même sillage, 88% d’entre les Marocains sondés se sont déclarés en faveur «de la protection et de la restauration de la nature» et 90% d’entre eux ont plaident pour l’adoption de mesures «susceptibles de les protéger contre les événements météorologiques extrêmes».

«Par ailleurs, 89% [d’entre les Marocains sondés] estiment que la collaboration internationale est essentielle pour lutter efficacement contre le changement climatique, soit une réponse légèrement supérieure à la moyenne mondiale de 86%. Quant au soutien des pays riches, 82% des Marocains pensent que ces derniers devraient aider les pays moins développés à faire face au changement climatique», explique Les Inspirations Éco.

Quelque 90% des Marocains sondés «se montrent beaucoup plus soucieux à l’égard de ce fléau», écrit le quotidien, comparativement à la moyenne mondiale, qui est de l’ordre de seulement 56%.

Ces préoccupations persistent à propos des effets du changement climatique sur la prochaine génération, et ces inquiétudes se traduisent par la volonté des Marocains d’assister à des actions plus renforcées en ce qui concerne les engagements climatiques, car 88% des sondés se sont accordés sur le même constat.

De plus, 90% des répondants ont récemment vécu des événements climatiques extrêmes, indique cette étude, et ces résultats soulignent l’urgence d’intensifier les efforts nationaux et internationaux pour répondre à la crise climatique, indique le quotidien.

«Peoples’ Climate Vote 2024 est la plus vaste enquête d’opinion indépendante jamais réalisée sur le changement climatique. D’ailleurs, il s’agit de la deuxième édition, laquelle a compris 15 questions concernant les impacts du changement climatique sur le quotidien des personnes interrogées, la manière dont elles estimaient que leur pays agissait effectivement contre le changement climatique, et les actions qu’elles souhaiteraient que le monde entreprenne pour y faire face», souligne Les Inspirations Éco.