Environnement: l’Institut français du Maroc sensibilise le grand public à la protection des océans

Une meilleure protection des océans. C’est le souhait de l’Institut français du Maroc qui a organisé ce samedi 25 mai, des expositions autour du concept «Villages des initiatives» au Parc de la ligue arabe à Casablanca. Une initiative qui entre dans le cadre de son évènement culturel et participatif «Demain dès aujourd’hui», développée en collaboration avec des acteurs de la société civile du Royaume, pour promouvoir et soutenir l’éco-citoyenneté et la transition écologique.

Outre les expositions de plusieurs écoles et associations de sauvegarde de l’environnement dont l’Association des enseignants de sciences de la vie et de la terre (AESVT), le collectif Colibris Maroc et l’association française «The Sea Cleaners», les visiteurs pouvaient également découvrir des ateliers, jeux instructifs pour les enfants, ou encore déguster des produits marins. «L’objectif est d’inciter à la sauvegarde des océans, dans un contexte marqué par la pollution et le réchauffement climatique», déclare Gaëtan Pellan, directeur de l’Institut français du Maroc, interrogé par Le360.

«Chaque année, nous choisissons une thématique liée à l’environnement. L’année dernière c’était la diversité, cette année nous avons choisi, en collaboration avec le collectif Colibris Maroc, celle de la protection des océans. Ces lieux sont une vraie nécessité pour la planète, ils sont à la fois une force d’oxygénation et des espaces incontournables de la vie», a-t-il ajouté.

Sensibiliser les enfants à la sauvegarde des océans

D’après Malika Ihrachen, chargée de la cellule «Éducation à l’environnement» à l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Casablanca-Settat, cet évènement a surtout permis de mettre en lumière les initiatives écologiques de plusieurs établissements. «Nous participons à cet évènement depuis six ans. Les établissements scolaires porteurs de projets écologiques et environnementaux y participent pour exposer leurs travaux dans leurs stands. Il y a beaucoup d’éco-écoles qui sont engagées dans un processus environnemental confirmé et certifié», a-t-elle affirmé.

Lire aussi : La princesse Lalla Hasnaa préside le conseil d’administration de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement

Des ateliers ludiques ont également été organisés pour sensibiliser les enfants à la sauvegarde des océans, notamment un atelier dédié au tri de déchets en plastique qui ont été ramenés de la mer d’Ain Diab. «Ils sont maintenant conscients du danger des déchets humains sur la diversité marine», souligne notre interlocutrice.

Outre ces expositions, l’Institut français prévoit d’organiser des spectacles, concerts et projections de film pour sensibiliser davantage à la protection des océans.