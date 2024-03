Environnement: les éco-quartiers se font une place dans le paysage urbain marocain

Les Marocains vont pouvoir goûter aux vertus de vivre dans un éco-quartier. C’est ce qu’annonce le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 19 mars. Celui-ci offre une meilleure qualité de vie à ses habitants tout en limitant leur empreinte écologique et en participant à la transition énergétique.

«D’où la signature de l’accord entre l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) et Efficacity, l’institut français de R&D dédié à la décarbonation des villes, le 5 mars dernier à Casablanca. L’objectif est de commencer à en édifier dès l’année prochaine, selon l’échéance que se sont fixés les deux partenaires», lit-on.

D’après les termes de l’accord, seuls des projets d’aménagement de nouveaux quartiers seront concernés. Et Efficacity se chargera de développer des méthodes et outils d’aide à la conception de projets d’aménagement de quartiers à faible impact énergétique et environnemental, adaptés au contexte marocain. Son travail va notamment commencer par une étude initiale sur l’opportunité et la faisabilité économique du développement d’outils d’aide à la conception de projets urbains à faible empreinte carbone.

«Ensuite, ces outils seront développés en fonction des conclusions de l’étude initiale. Suivra la phase-test sur des projets pilotes, c’est-à-dire des éco-quartiers à aménager. Enfin, une fois que tous les correctifs apportés, les professionnels de l’art de bâtir (aménageurs/développeurs, architectes, laboratoires, bureaux d’études et de certification) seront formés afin qu’ils puissent s’approprier ces outils et les utiliser correctement», précise L’Economiste.

L’application correcte des outils à tout projet d’aménagement d’éco-quartier, notamment à l’énergie, aux produits de construction, à l’eau, aux déchets, à la mobilité et au terrassement et stockage carbone, permet d’économiser en moyenne l’émission de 22% de CO2.

D’après le quotidien, à travers l’aménagement d’éco-quartiers dans les quatre coins du Maroc, la coopération entre l’AMEE et Efficacity permettra de développer et de mettre en œuvre des solutions innovantes pour construire la ville de demain. C’est-à-dire efficiente énergétiquement et massivement décarbonée, en apportant aux acteurs de l’aménagement de nouvelles méthodes et solutions opérationnelles qui leur permettront d’améliorer rapidement les performances énergétiques et carbone des villes. D’ailleurs, Efficacity est également impliqué dans la labellisation de villes durables au Maroc où huit villes pilotes sont déjà choisies.