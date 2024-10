Casablanca: les travaux d’aménagement de Dayat El Oulfa bientôt lancés

Dayat El Oulfa, considérée depuis longtemps comme une plaie dans la préfecture de Hay Hassani à Casablanca, à cause des ordures et des effluves insupportables, sera prochainement réaménagée. Avec un budget de 13 millions de dirhams, les travaux d’aménagement du site seront menés sur une période de 23 mois et répartis en deux phases.

Un appel d’offres portant sur la réalisation de ces travaux a été lancé par la société de développement local Casablanca BAÏA. Dans le détail, le projet prévoit la construction de sentiers pour les piétons et de pistes cyclables, ainsi que l’installation de bancs publics pour encourager la détente en plein air.

Une aire de jeux pour enfants sera également aménagée, ainsi que des équipements de sport en plein air pour les habitants. L’objectif est de faire de cet espace un véritable lieu de loisirs, accessible et fonctionnel. Les travaux incluront également la rénovation des sols avec un nouveau pavage, la peinture des murs environnants et l’installation d’un système d’éclairage moderne.

Un effort particulier sera fait pour aménager un réseau d’irrigation efficace et éco-responsable, visant à préserver les nouvelles zones vertes qui seront créées autour de l’étang. En parallèle, des panneaux de signalisation seront installés pour faciliter l’orientation des visiteurs. L’entreprise retenue pour ce projet sera également chargée de la plantation d’arbres et de la gestion des espaces verts.