Le projet de RER de Casablanca remis sur la table

Lors de la session du Conseil régional de Casablanca-Settat, tenue hier, lundi 7 octobre 2024 dans la préfecture de Mohammedia, un projet ambitieux de réseau express régional (RER) a été évoqué.

Ce futur réseau ferroviaire vise à connecter les principales villes de la région, renforçant ainsi la mobilité interurbaine et désengorgeant les axes routiers, indique Les Inspirations Éco de ce mercredi 9 octobre.

L’annonce officielle est attendue dans les semaines à venir, marquant une étape importante dans le développement des infrastructures de transport dans cette zone stratégique, qui représente près de 32% du PIB national.

«Ce projet s’inscrit dans une vision plus large en vue de l’organisation de la Coupe du monde. Le RER jouera un rôle essentiel en facilitant le déplacement des visiteurs, offrant un accès rapide aux stades et autres infrastructures sportives. Ce réseau ne servira pas seulement cet événement ponctuel, mais apportera une solution durable aux défis de transport posés par l’expansion économique et démographique de la région», indique le quotidien.

Le projet de RER de Casablanca portera sur trois lignes. Une ligne du projet reliera les facultés de Mohammedia, les gares de la ville, Zenata, Sidi Bernoussi, Ain Sebaâ et le port de Casablanca, toutes les trente minutes.

Une autre ligne appelée ««Les facultés de Mohammedia-Nouaceur» reliera Mohammedia-ville, Zenata, Sidi Bernoussi, Ain Sebaâ, Hay Mohammedi, Mers Sultan, Oasis, Sidi Maârouf, Bouskoura, Nouaceur et l’aéroport international Mohammed V».

Quant à la ligne «Casa-Port-Nouaceur», l’itinéraire ira de Casa-port à Hay Mohammedi, Casa Voyageurs, la nouvelle ville, Mers Sultan, Oasis, Casa-sud, Sidi Maârouf, Bouskoura et Nouaceur.

Toutes les trente minutes, un RER reliera Casablanca à Settat, en passant par Bouskoura et Berrechid.

Les autorités compétentes de la région de Casablanca-Settat sont d’ores et déjà engagées dans une course contre la montre en vue de surmonter les obstacles techniques et budgétaires pour mettre sur les rails le réseau express régional (RER), avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde de Football 2030. Le budget prévisionnel de ce grand projet structurant est de 1,1 milliard de dirhams.